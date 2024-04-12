2024年台北汽機車零配件三大展覽 4月17日南港展覽館登場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2024年「台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）」、「台北國際車用電子展（AUTOTRONICS TAIPEI）」及「台灣國際智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan）」將於4月17日至20日於南港展覽一館盛大展出，共計近1,000家企業展出超過2,700個攤位。

本屆展覽匯集國內外車輛產業指標廠商，有來自台灣、美國、馬來西亞、泰國、日本等19國的國際企業參展。

三展將以「360ﾟMobility」完整呈現汽機車及智慧移動生態系，打造從汽機車軟硬體、售後零配件到電動車及自駕技術之全方位展覽和採購洽商平台。截至目前為止已有逾100國、數千名國外買主完成預登觀展，預計將創造龐大的合作商機。

車用電子 馬來西亞

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