會計師看時事／厚植人才資本 降低生產力風險

2023年美國中央情報局發布「全球總和生育率報告」，指出台灣的生育率為全球最低，每位婦女平均僅生育1.09個小孩。少子化對企業而言，造成了嚴重的勞動力短缺，進而使就業人口比率下降，導致企業生產力下降及人力成本上升，形成薪資與物價螺旋上漲的惡性循環。因此企業更需領先政府，訂定人才資本相關永續策略，及深入了解年輕族群對職涯的訴求，方能吸引人才加入並將其留在企業中，同時降低人員流動成本，進而解決人力短缺問題。

企業如何以永續策略應對人力風險？以下三大建議供參考。

一、提供更大的工作彈性：企業可提出的人才留任策略，包含提供優於法規的產假與育嬰假等。例如：美國聯合利華除實施優於法規的產假與家庭照顧假外，近年更推行「人工生殖假」支持希望成為父母的員工，並鼓勵員工兼顧家庭。

此外，許多企業因應員工偏好調整工作型態，如提供彈性上下班時間，給予需接送小孩與長途通勤的員工調整空間；揮別每日進公司的傳統型態，提供員工居家辦公的選項，不僅省下通勤時間與成本，還能更彈性地安排時間。世界經濟論壇的研究也證實，彈性工時與居家辦公的型態讓員工更快樂，工作效率更高，有助提高生產力。

二、反向指導計畫促進協作與轉型：反向指導計畫是指讓基層員工做領導者，帶領資深主管學習，分享各自世代的觀點，近年來被許多企業廣泛運用。不僅能培養基層員工的領導力，也讓資深主管學習新知識與科技應用技巧，與時俱進。不只達成跨職級團隊協作，更能提高年輕世代的自我認同，同時促進組織數位轉型，將人力危機化為轉機。

三、以廣度帶動全方位職涯發展：當今的職涯發展模式，對於廣度的追求已逐漸取代深度，「多元發展性」已成為挑選工作著重因素。因此企業應積極為員工提供相關資源，如規劃主題豐富多樣的教育訓練，或是設置完善的崗位輪替、全球轉調機制等，協助員工最大化激發專業潛能並培養立體度，使其得到充分的發展機會。

如此一來，不僅幫助員工的職涯發展，員工也能將成長回饋組織，更將提升其對於組織的認同感。例如：勤業眾信全球發展計畫提供跨國流動機會，讓優秀同仁有機會轉調至世界各地會員事務所，不僅拓展國際視野與工作歷練，也加強服務全球客戶，達到企業與員工同步成長的雙重效益。

少子化造成的勞動力短缺與人力成本上升問題已不容小覷，建議企業應以永續發展的角度看待此挑戰，並實施相應的策略。在工作型態與職涯發展上，提供員工更大的彈性，並賦予新世代員工主張自我意識的空間。打造友善的工作環境外，更提升內部協作風氣，化人力危機為轉機，為企業創造良好的永續經營條件。

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