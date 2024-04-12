快訊

南韓國會選舉執政黨慘敗 朝小野大、尹錫悅成跛腳總統

機械設備訂單逐步回溫 逾三成業者預期本月向上

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
機械設備3月出口值24.37億美元，較上月增加31.5%。
機械設備3月出口值24.37億美元，較上月增加31.5%。

台灣機械公會昨（11）日發布機械設備3月出口值24.37億美元，較上月增加31.5%，較去年同期減少1.5%；以新台幣計為769.24億元，由於新台幣兌美元匯率貶值，較去年同期則成長1.7%，總體來看機械設備訂單景氣逐步回升趨勢不變。

台灣機械公會理事長莊大立表示，台灣機械產業整體出口，在連續17個月衰退之後，於今年1月出口轉正成長，但2月因為農曆春節工作日減少，機械出口值18.52億美元，較去年同期減少12.9%，3月出口再回到月增走勢。

台灣機械設備近六月出口概況
台灣機械設備近六月出口概況

第1季台灣機械出口值67.37億美元、年減1.8%；以新台幣計價約2,112.12億元、年增1.0%。

另外，前二月機械外銷訂單累計29.3億美元，較去年同期減少3.3%，主要因為全球經濟復甦尚緩，業者對設備投資仍保守觀望。

不過，根據對3月機械外銷訂單接單與本月比較的看法，業界預期增加的有33.9%，持平的有45.0%，顯示機械設備訂單預期在大環境景氣不變下，將呈現緩步回升。

機械公會統計，第1季機械出口值前三大產品，分別為檢量測設備11.34億美元、占比16.8%，年增3.4%；電子設備10.35億美元、占比15.4%，年增3.4%；工具機5.31億美元、占比7.9%，年減10.0%。

第1季機械出口國前三大，依序為銷往美國16.50億美元、占比24.5%；中國大陸15.46億美元、占比22.9%；日本5.24億美元、占比約7.8%。

莊大立指出，第1季工具機出口雖仍衰退，但減幅已由1月的18.2%縮小至10.0%；觀察各市場庫存去化程度，加上商業展覽已全面恢復，目前正在上海展出的「中國數控機床展覽會（CCMT2024）」，展況熱絡，應可期待市場逐漸回溫。

展望未來，隨著高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續擴展，將帶動相關供應鏈投資；企業因應淨零及數位自動化轉型，持續投入製程升級改善，亦可望支撐我國製造業投資動能，但全球景氣回升步調尚緩，企業資本支出態度仍偏審慎。

出口值 新台幣

延伸閱讀

輔導機械、工具機！經濟部鎖定與半導體業合作 轉型設備及零件供應商

賴清德與機械工具機公會交流 談碳盤查、外交協助

產業交流不間斷 賴清德：國防與經濟是支撐台灣2大支柱

產業之旅前進中部 賴清德：持續推動工具機發展

相關新聞

福特進擊…攻國產新能源車 斥資25億元推動廠區升級

看好新能源車趨勢，福特六和昨（11）日宣布斥資超過25億元推動中壢廠區產線升級，提前布局Ford未來全球戰略、新能源車國...

靠模仿總統爆紅、一齣劇演150次仍鑽研看劇本！唐從聖「1原因」入手5房產：賺錢都是緣分

「2000年的那個晚上改變了我的一生。」唐從聖現在仍清晰的記得那一天是1月7日，他在八大電視台的《主席有約》直播中，第一次模仿陳水扁，不但賺進人生第一筆豐厚報酬、獲得固定演出機會，並走紅全台。 「在此之前我是劇場演員，偶爾演電視，走在路上不太會有人認得我，自此有人會叫我阿扁。」 他開始接廣告、活動代言、主持尾牙活動等，收入好轉後，曾投資股票，卻落得慘賠下場，只有買房地產從沒賠過。 「起初是租屋，幾年後決定買房，若不是為了照顧父母，我也不會買房，我是因禍得福。」唐從聖說。

是方受惠系統備援 連2年賺1股本！為何有中華電投資 卻不受3大電信商限制？

以機房出租、主機代管服務起家的是方電訊，除去年營收再創新高，且連兩年每股稅後純益（EPS）超過11元。面對台灣電信三雄、微軟等資料中心業者，是方如何持續成長動能，並投資機房緊抓新商機？

機械設備訂單逐步回溫 逾三成業者預期本月向上

台灣機械公會昨（11）日發布機械設備3月出口值24.37億美元，較上月增加31.5%，較去年同期減少1.5%；以新台幣計...

中化製藥成立控股公司

老牌製藥廠中化製藥昨（11）日公告，董事會決議通過依企業併購法股份轉換方式成立中化投資控股公司，中化製藥並將自9月2日起...

創業之星選秀／台大創創中心執行長曾正忠：提供資源 助新創發展

經濟日報第八屆「創業之星選秀大賽」即日起受理報名，台大創創中心執行長曾正忠鼓勵初期創業團隊與學生創業團隊參加「創業之星選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。