機械設備訂單逐步回溫 逾三成業者預期本月向上

台灣機械公會昨（11）日發布機械設備3月出口值24.37億美元，較上月增加31.5%，較去年同期減少1.5%；以新台幣計為769.24億元，由於新台幣兌美元匯率貶值，較去年同期則成長1.7%，總體來看機械設備訂單景氣逐步回升趨勢不變。

台灣機械公會理事長莊大立表示，台灣機械產業整體出口，在連續17個月衰退之後，於今年1月出口轉正成長，但2月因為農曆春節工作日減少，機械出口值18.52億美元，較去年同期減少12.9%，3月出口再回到月增走勢。

台灣機械設備近六月出口概況

第1季台灣機械出口值67.37億美元、年減1.8%；以新台幣計價約2,112.12億元、年增1.0%。

另外，前二月機械外銷訂單累計29.3億美元，較去年同期減少3.3%，主要因為全球經濟復甦尚緩，業者對設備投資仍保守觀望。

不過，根據對3月機械外銷訂單接單與本月比較的看法，業界預期增加的有33.9%，持平的有45.0%，顯示機械設備訂單預期在大環境景氣不變下，將呈現緩步回升。

機械公會統計，第1季機械出口值前三大產品，分別為檢量測設備11.34億美元、占比16.8%，年增3.4%；電子設備10.35億美元、占比15.4%，年增3.4%；工具機5.31億美元、占比7.9%，年減10.0%。

第1季機械出口國前三大，依序為銷往美國16.50億美元、占比24.5%；中國大陸15.46億美元、占比22.9%；日本5.24億美元、占比約7.8%。

莊大立指出，第1季工具機出口雖仍衰退，但減幅已由1月的18.2%縮小至10.0%；觀察各市場庫存去化程度，加上商業展覽已全面恢復，目前正在上海展出的「中國數控機床展覽會（CCMT2024）」，展況熱絡，應可期待市場逐漸回溫。

展望未來，隨著高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續擴展，將帶動相關供應鏈投資；企業因應淨零及數位自動化轉型，持續投入製程升級改善，亦可望支撐我國製造業投資動能，但全球景氣回升步調尚緩，企業資本支出態度仍偏審慎。