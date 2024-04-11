雙橡園開發與臺大實驗林結盟 打造永續生態自然正成長

中部品牌建商雙橡園開發，11日與臺大實驗林簽署合作意向書，啟動「打造永續生態自然正成長計畫」，未來將整合雙方資源，推動生物多樣性復育目標庭園，促進生物多樣性保護和實現淨零碳排並提升森林碳匯，達成ESG環境永續的願景。

成立120年的國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處(臺大實驗林)，管轄林地面積達3萬多公頃，佔臺灣面積的百分之一，被視為森林經營研究與生物科學領域的權威學術單位，多次代表臺灣登上國際舞台。

臺大實驗林管理處處長蔡明哲博士，更於本屆杜拜「聯合國氣候變遷大會(COP28)」獲邀帶領臺灣大學團隊擔任論壇Keynote演講，倡議Biocredit Taiwan創新機制的應用，倡導以綠色經濟與生物多樣性保護相結合的全新規劃模式，備受與會人士肯定與矚目。

近年來，臺大實驗林積極實踐周邊居民與森林的共榮共存願景，以「生產」、「生態」、「生活」的里山精神為主軸，積極整合觀光和農業，透過各項支持、輔導、推廣，辦理共榮計畫、國土保育計畫、社區林業、環境教育等業務。

另外，更攜手所轄社區友善生態經營理念，兼顧生物多樣性與永續利用，開發具里山特色產品，並打造全新平台「溪托邦」，提供包括木作、茶藝、精油等天然、生態的產品，活化農村經濟，再創農村新價值。

上述作法，使生態、社會和經濟效益，不僅增加了生物多樣性、保存棲地、森林療癒促進健康、以及生態旅遊增加工作機會，更具體落實聯合國永續發展目標(SDGs)及善盡大學社會責任(USR)。

蔡明哲表示，永續議題除了碳議題之外，生物多樣性也是全球討論的重點，而企業種樹不該只是為了公益行銷，必須往上鏈結更大範圍、更高層次的自然正成長架構。

人類必須仰賴自然，企業使用自然資本，但為了財富已剝奪自然太多，造成生物多樣性的損失，國際倡議「30 x 30」共識是於2030年保育30%全球生物多樣性，「自然正成長(nature positive)是未來企業ESG的核心。

這項合作將藉由臺大實驗林團隊的育林專業，建造符合生態永續價值的庭園，導入原生種並催化自然正成長；也透過療癒庭園計畫，以科學數據，將綠植對人體帶來的好處進行量化，期望未來可積極與國內外企業或團體合作，號召全球合作，貢獻永續發展。

雙橡園開發總經理魏櫂良分享：「我們願意在開始設計之初，就給予最貼心的規劃，尤其是社區將來花費再多的錢、也無法改變的規劃，品牌、地段、規劃設計、施工細節、經營服務都要兼顧，期許團隊能以百年建築的角度思考每一種決策，讓建築永續，讓住戶宜居，以永續經營的理念實踐企業社會責任(CSR)」。

魏櫂良指出，雙橡園開發選址聚焦在台中市核心地段，累計推案基地面積1萬4,098坪，而庭園面積就占了1萬1,600坪，推動社區植栽綠化不遺餘力。而這些社區庭園植栽規劃不僅採光佳，住戶能享有自己的庭園景觀，所接觸的陽光、空氣、水也更豐富。

雙橡園在站穩七期20年後，透過更優化的硬體設計與自建物業管理服務，甚至打造「雙橡園式酒店御邸」，引進頂粵吉品餐飲團隊進駐、自建物業、提供一日六餐、頂級桌宴、禮賓接駁及專屬活動策畫等款待服務，打造「頂級私宅與奢華飯店的更優平衡點」，爭取高端客層認同。

其中，雙橡園自建的深耕物業管理公司，目前已有超過15種職別，更在數年前成立社區專屬園藝植栽團隊，不同於其他社區大都是每季或半年做植栽修剪，而是派園藝團隊到由深耕物業管理的社區長期駐點維護，用更深入的服務方式來經營維養社區花園。

此次，更希望透過與臺大實驗林相關植栽綠化專業領域及資源去學習與精進，藉以提升綠化設計、施工、維護管理及社區活動策劃等知識與技能，為各社區的，庭園提供永續、完善的服務，讓客戶住的安心、有感。

雙橡園今年第2季即將推出「雙橡園1920」新案，總銷70億元，基地位於市政路、龍富路，整合了1,920坪大基地，是七期市政核心最大基地的預售案。

雙橡園累計推案基地面積1萬4,098坪，庭園綠化面積就占了1萬1,600坪。記者宋健生/攝影 雙橡園開發與臺大實驗林結盟，共同打造永續生態自然正成長計畫。記者宋健生/攝影

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