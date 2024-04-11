快訊

Apple生了！老公報喜「母子均安」剪臍帶瞬間超感動

藏壽司疑食物中毒連環爆 總公司發聲明致歉

金控股東會紀念品看過來！開發金、永豐金走露營風 元大金送這個

華安醫學：今年擬辦現增募資 因應未來3年臨床試驗支出

中央社／ 台北11日電
新藥公司華安醫學今天在證交所舉辦業績說明會。證交所。本報系資料照
新藥公司華安醫學今天在證交所舉辦業績說明會。證交所。本報系資料照

新藥公司華安醫學今天在證交所舉辦業績說明會，財務長江銘燦表示，開發中的糖尿病傷口癒合、異常落髮及巴金森氏症等新藥，推估未來3年需臨床試驗費資金約新台幣11億元，將規劃於今年內辦理現金增資

華安2023年在證交所掛牌上市，主要聚焦於運用獨特的ENERGI藥物平台發展新藥，此平台鎖定細胞的自癒能力。華安總經理陳翰民表示，近3年與國內各大學完成30件學術合作案，希望加速評估ENERGI的各項適應症治療潛力，也藉擴大學術合作加速新藥開發

法人詢問，未來是否有臨床費用支出，江銘燦表示，治療糖尿病足潰瘍F703、異常性落髮F701，以及針對巴金森氏症F705PD，都需試驗費用，估計未來3年的臨床試驗費用為11億元，現在正規劃辦理現金增資，希望在今年完成，支應未來取得藥證期間的資金需求。

至於部分產品臨床試驗進度，陳翰民指出，F703在台灣和美國已進入臨床三期試驗、F701臨床三期準備中；F703EB罕病泡泡龍已取得美國FDA與歐盟EMA孤兒藥認定；F705PD臨床一期準備中。

增資 新藥開發 證交所

延伸閱讀

3月全體上市公司賺逾3兆！營收成長前三強曝光 這族群竟打敗航運業

證交所挺券商強化資安

證交所開罰4公司 這檔暫停交易股被罰100萬元

證交所創意防詐 回響熱

相關新聞

泰山新任董事候選人名單曝！外界解讀支持公司派龍邦 獨立董事黃慧萍不認同

泰山（1218）獨立董事黃慧萍對於11日董事會討論董事候選人名單提出反對意見。泰山今年5月28日股東會提前改選董事，董事...

腎臟新藥明年面臨學名藥挑戰 寶齡富錦：無太大影響

寶齡富錦今天在證交所舉辦業績說明會指出，腎臟新藥拿百磷（Nephoxil）在美國市場將於2025年3月遭遇學名藥上市銷售...

海龍離岸風電計畫展開海上施工 環海翡翠輪打頭陣

海龍離岸風電計畫今天舉行開工祈福儀式，海龍表示，已取得所有相關許可，且目前重要風場部件陸續完工抵達總指揮港，將由台灣第一...

華安醫學：今年擬辦現增募資 因應未來3年臨床試驗支出

新藥公司華安醫學今天在證交所舉辦業績說明會，財務長江銘燦表示，開發中的糖尿病傷口癒合、異常落髮及巴金森氏症等新藥，推估未...

全台首座氖氣提純工廠在屏東 完整半導體產業鏈

屏東縣長周春米今天表示，信銘工業陸續投資屏東超過新台幣5億元，在屏東打造台灣首座氖氣提純工廠，具半導體產業發展指標性意義

洋基工程接單傳捷報！搶下艾司摩爾林口新廠統包工程 金額高達98億

無塵室廠洋基工程接單傳捷報，成功搶下艾司摩爾（ASML）林口園區新廠統包工程案，總金額高達新台幣98億元，未來將依工程進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。