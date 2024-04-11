華安醫學：今年擬辦現增募資 因應未來3年臨床試驗支出
新藥公司華安醫學今天在證交所舉辦業績說明會，財務長江銘燦表示，開發中的糖尿病傷口癒合、異常落髮及巴金森氏症等新藥，推估未來3年需臨床試驗費資金約新台幣11億元，將規劃於今年內辦理現金增資。
華安2023年在證交所掛牌上市，主要聚焦於運用獨特的ENERGI藥物平台發展新藥，此平台鎖定細胞的自癒能力。華安總經理陳翰民表示，近3年與國內各大學完成30件學術合作案，希望加速評估ENERGI的各項適應症治療潛力，也藉擴大學術合作加速新藥開發。
法人詢問，未來是否有臨床費用支出，江銘燦表示，治療糖尿病足潰瘍F703、異常性落髮F701，以及針對巴金森氏症F705PD，都需試驗費用，估計未來3年的臨床試驗費用為11億元，現在正規劃辦理現金增資，希望在今年完成，支應未來取得藥證期間的資金需求。
至於部分產品臨床試驗進度，陳翰民指出，F703在台灣和美國已進入臨床三期試驗、F701臨床三期準備中；F703EB罕病泡泡龍已取得美國FDA與歐盟EMA孤兒藥認定；F705PD臨床一期準備中。
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