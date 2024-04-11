泰山新任董事候選人名單曝！外界解讀支持公司派龍邦 獨立董事黃慧萍不認同
泰山（1218）獨立董事黃慧萍對於11日董事會討論董事候選人名單提出反對意見。泰山今年5月28日股東會提前改選董事，董事提名已經截止，名單已經公布，被市場解讀提名人的名單以支持公司派龍邦為主。10日泰山董事會獨立董事黃慧萍，再度重申不支持今年股東全面提前改選董事，欠缺正當性，也不利於公司治理。
黃慧萍指出，對於今天董事會議所提出的候選董事名單也表示不認同，由名單顯見已藉全面提前改選董事案，排除不同意見的獨立董事，罔顧其餘股東權益，此舉顯然欠缺正當性，並有礙於公司治理， 也突顯目前公司經營無法接受不同意見，且將善盡獨立董事監督職責之不同意見表達視為阻礙，深感遺憾。
其次，本次會議討論事項，為免誤導股東，如董事會仍決議通過，決議內容應表明僅限於董事會通過候選董事資格審查，新當選董事解除競業禁止限制，董事會無權審查， 應依法提交股東會討論決議。
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