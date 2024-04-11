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汽車訂閱發燒！格上訂閱車業績翻倍 市占率達8成

經濟日報／ 記者孫靖媛／台北即時報導

裕隆（2201）集團移動服務事業群旗下格上租車，以創新汽車訂閱模式推出格上訂閱車產品，兩年來以租期彈性、車款多樣選擇及計價實惠受到市場歡迎，成為租車市場黑馬，上市第二年業績即以翻倍速度成長，攜手合作夥伴SeaLand穩居汽車訂閱市場第一，市占率達8成。

汽車訂閱在租車市場異軍突起，三個月租期的訂閱制，擁有自用車的優點，卻不需承擔買車養車的缺點，尤其吸引40歲以下消費者青睞。格上指出，上萬名訂閱車用戶中，超過5成使用者年齡介於20到39歲，且持續成長，30幾歲年輕人為主力客群，占約4成，顯示年輕一代對汽車訂閱服務的偏好愈來愈高。

格上指出，台灣民眾購置車輛平均持有時間為13年，不論全款或貸款，購車初期需準備數十萬或數百萬不等的資金，再加上擁車需再承擔稅金、保險、保養、維修以及車輛折舊費用，有成本投入越高，越捨不得換車的現象，汽車訂閱讓消費者考慮買車時，有另一種不支付高成本就能擁有車輛的模式，滿足消費者需求，也創造汽車訂閱市場的高成長性。

對消費者來說，便利性、成本、靈活性是考慮以訂閱車取代買車的重要決策特徵，包括多樣選擇的品牌及車款、租期彈性及計價實惠都是重要考慮因素。汽車訂閱只需定時支付輕鬆且可預期的費用，即享有多元品牌車型可選擇，讓消費者有更彈性的資金運用空間，每三個月到期除了選擇原車續約外，亦可換開其他車款，提早解鎖夢想車型。

消費 車市

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