立凱-KY辦理減資彌補虧損 減資比率約18%

磷酸系鋰電材料與鋰智財服務商立凱-KY（5227）董事會11日決議通過，為改善財務結構並彌補累虧，辦理減資彌補虧損，減資比率18.0722892%，將消除股份1,500萬股，減資後股本由8.3億元降至6.8億元。

立凱電去年度合併營收8.1億元，較前一年成長15%，但因材料產銷業務受中國大陸低價傾銷影響，加上認列一次性所得稅費用0.52億元，導致年度虧損擴大三成，稅後淨損5.19億元，每股虧損7元。

為減少虧損，立凱電去年第4季開始減少對中國大陸客戶供貨，只針對未來有助於授權技轉的客戶提供測試量產服務，今年起保留高階材料客戶、加速授權，預期第1季虧損可望大幅收斂。

鋰智財授權技轉是立凱電主要業務，持續與國際電動車大廠在歐美印澳推動磷酸鐵鋰正極材料授權技轉，參與廠家逐漸擴大。目前已完成授權歐美澳三家電池材料公司，已展開建廠活動，預計2025年能開出產能。

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