快訊

你被登入了嗎？蘋果突向92國iPhone用戶發出「間諜軟體攻擊」警告

羽球亞錦賽／2個局點遭大堀彩瓦解 戴資穎第二輪落馬無緣8強

邀影帝當代言人！數字科技旗下「100室內設計」 月均造訪量破200萬次

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
數字科技（5287）旗下「100室內設計」，邀請金馬影帝吳慷仁擔任代言人，傳遞「100室內設計」實用與可靠的品牌形象。圖／截自100室內設計網站
數字科技（5287）旗下「100室內設計」，邀請金馬影帝吳慷仁擔任代言人，傳遞「100室內設計」實用與可靠的品牌形象。圖／截自100室內設計網站

數字科技（5287）旗下「100室內設計」，邀請金馬影帝吳慷仁擔任代言人，傳遞「100室內設計」實用與可靠的品牌形象。同時，「100室內設計」也宣布月均造訪量突破200萬次，成為台灣流量最高的裝修網站之一，擁有1,400 家設計公司進駐，全台1.7萬筆海量設計案例，每日有五萬不重複活躍用戶，每月均造訪量達200萬次以上，每年媒合2萬筆業主需求。與數字科技旗下591房屋交易網、找師傅修繕平台等產生綜效，圍繞「房屋事」提供民眾全方位的網路服務。

100室內設計成立於2016年6月，致力於打造成室內設計行業服務平台，平台內提供眾多真實設計案例、裝修攻略，讓業主可輕鬆找到室內設計靈感。

100室內設計總編輯蔡銘江分享，民眾在裝修房屋時常常遇到三大痛點，首先是設計裝潢產業不夠透明，不知道如何與設計師洽談合理裝修價格；其次，選到不適合的設計師，以至於合作不愉快或產生糾紛；第三，對於希望裝修風格沒概念，不知道如何下手。

100室內設計表示，以三策略解決民眾痛點。第一、海量真實設計裝潢案例：平台上傳 1.7 萬筆裝潢案例，提供超過 30 萬張設計圖片，並由專人審核、歸類，讓想裝修卻沒概念的朋友，可以通過自己的預算和房屋條件，參考他人真實案例找出自己想要的風格與設計。

二、裝修攻略隨時看：室內設計行業透明程度低，裝潢小白容易上當受騙，100室內設計特別建立專業的編輯團隊，深度打磨推出覆蓋全流程的裝修攻略文章，提供新手裝修重點、風格靈感、空間規劃設計、工程施工、建材百科、家具配飾等深度知識，幫助裝潢新手隨時查找各類巷子內的裝修知識，讓業主與設計師間的溝通更順暢。

三、線上3秒估價：新人裝修往往無法分辨報價的合理性，在100室內設計輸入所在地和房屋坪數，即可快速估算設計報價，不僅能看到簡裝、精裝和豪裝的報價，還能看到硬裝、軟裝等各項費用。並對設計公司的嚴格把關，拒絕與負評設計公司合作。

吳慷仁 數字科技

延伸閱讀

Subaru「超凡征途體驗」活動開放報名！深度體驗Forester操駕魅力

男神也逃不過斷崖式衰老魔掌！粉絲捕獲野生梁朝偉「白髮蒼蒼滿臉皺紋」真實狀態曝光

德國機構：中國新疆發生規模5.7地震 深度10公里

影帝為了「交朋友」 竟教童星「故意弄丟暑假作業本」

相關新聞

鴻海首座AI工廠落地高雄 旗下鴻華先進年產千輛電動巴士

鴻海科技集團旗下鴻華先進，今天在高雄橋頭科學園區舉行新廠動土典禮，這也是鴻海集團第一座AI智慧工廠，預計2025年完工，...

房價走高！星展馬鐵英：台灣不動產政策矛盾、央行觀望

四大房價指數創下歷史新高，顛覆各界原本對房市軟著陸的預期，歸因於新青安房貸政策帶動民眾購屋信心，以及對通膨的預期心理發酵...

邀影帝當代言人！數字科技旗下「100室內設計」 月均造訪量破200萬次

數字科技（5287）旗下「100室內設計」，邀請金馬影帝吳慷仁擔任代言人，傳遞「100室內設計」實用與可靠的品牌形象。同...

全家斥資22.5億元 新建福比麵包湖口二廠今上樑、預計2025年啟用

全家（5903）便利商店繼2012年投資新豐廠後，再於2021年投資23.6億元於新竹縣湖口鄉購地，並斥資22.5億元興...

台灣應材攜手鴻梅基金會 共創360°永續文化2024「樂城生活節」

「樂城生活節」是由新竹兩大藝文推手—台灣應用材料公司及財團法人鴻梅文化藝術基金會攜手推出的企劃。今年邁入第二年，持續承載...

早期購地成本低！上曜建設手握6萬坪台南2大案 未來營運看俏

今年房市買氣回暖，尤其近來在科學園區議題發酵下，中南部房市大翻身。上曜建設（1316）11日表示，集團積極鎖定高端自住客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。