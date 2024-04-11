邀影帝當代言人！數字科技旗下「100室內設計」 月均造訪量破200萬次

數字科技（5287）旗下「100室內設計」，邀請金馬影帝吳慷仁擔任代言人，傳遞「100室內設計」實用與可靠的品牌形象。同時，「100室內設計」也宣布月均造訪量突破200萬次，成為台灣流量最高的裝修網站之一，擁有1,400 家設計公司進駐，全台1.7萬筆海量設計案例，每日有五萬不重複活躍用戶，每月均造訪量達200萬次以上，每年媒合2萬筆業主需求。與數字科技旗下591房屋交易網、找師傅修繕平台等產生綜效，圍繞「房屋事」提供民眾全方位的網路服務。

100室內設計成立於2016年6月，致力於打造成室內設計行業服務平台，平台內提供眾多真實設計案例、裝修攻略，讓業主可輕鬆找到室內設計靈感。

100室內設計總編輯蔡銘江分享，民眾在裝修房屋時常常遇到三大痛點，首先是設計裝潢產業不夠透明，不知道如何與設計師洽談合理裝修價格；其次，選到不適合的設計師，以至於合作不愉快或產生糾紛；第三，對於希望裝修風格沒概念，不知道如何下手。

100室內設計表示，以三策略解決民眾痛點。第一、海量真實設計裝潢案例：平台上傳 1.7 萬筆裝潢案例，提供超過 30 萬張設計圖片，並由專人審核、歸類，讓想裝修卻沒概念的朋友，可以通過自己的預算和房屋條件，參考他人真實案例找出自己想要的風格與設計。

二、裝修攻略隨時看：室內設計行業透明程度低，裝潢小白容易上當受騙，100室內設計特別建立專業的編輯團隊，深度打磨推出覆蓋全流程的裝修攻略文章，提供新手裝修重點、風格靈感、空間規劃設計、工程施工、建材百科、家具配飾等深度知識，幫助裝潢新手隨時查找各類巷子內的裝修知識，讓業主與設計師間的溝通更順暢。

三、線上3秒估價：新人裝修往往無法分辨報價的合理性，在100室內設計輸入所在地和房屋坪數，即可快速估算設計報價，不僅能看到簡裝、精裝和豪裝的報價，還能看到硬裝、軟裝等各項費用。並對設計公司的嚴格把關，拒絕與負評設計公司合作。

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