寶晶能源攜手日商大和房屋工業 台日兩地開展再生能源業務

寶晶能源宣布與日本最大的綜合營建集團，擁有千萬住宅客戶的日商大和房屋工業公司簽署合作意向書，雙方預計就台灣及日本當地再生能源包括相關開發、投資、建置，以及營運（但不限於股權合資、綠電買賣、工程統客、共同投標、技術交流、資訊分享）進行合作。

寶晶能源表示，大和房屋工業隸屬的大和房屋集團多年來秉持重視人、街區與生活的核心價值，旗下的環境能源事業部已興建超過3G的太陽能電站，為客戶創造兼具創新與美好生活的提案，與寶晶能源重視在地環境保護、社會責任、綠色承諾與普惠綠能的目標一致，寶晶能源期盼本次合作能借鏡日本經驗，加速推進台灣再生能源市場發展，並為在日本及台灣的日商或台商提供再生能源的服務。

大和房屋工業1955年於大阪創立，是日本最大綜合營建集團，更獲《Fortune》雜誌連十年評為世界500大企業，全球版圖從美國、澳洲到台灣，擴及20個國家、超過40個城市，建築範疇從住宅、酒店式公寓到商業建築等，來台已逾十年。寶晶能源與大和房屋工業將就雙方於台、日之在地經驗進行交流，並盼能共同為兩地追求RE100之國際企業提供最適切之再生能源方案。

2011年3月11日東日本大地震後引發巨大海嘯，導致福島核電事故的發生，深刻影響日本能源政策走向。台灣同樣位於板塊交界處、近期也受到地震影響，幸而提前部署的儲能及備援電力快速啟動，加上太陽能光電提供的電力，未造成大規模停電事件。

寶晶能源董事長蔡佳晋表示，除地理位置，台灣與日本在人口老化、無人耕作農地等議題上也多有相似之處，日本更於2013年頒布《農山漁村再生能源法》加速推廣潔淨能源，此次與大和房屋集團合作，期待借鏡日本當地太陽能光電開發、建造、維運及以光電帶動地方創生的經驗，更加深入瞭解日本政策及產業發展趨勢，用以光養農、以光興農、以光護農及以光興農的精神，以低碳產業促進農村再造，進而加速台灣再生能源產業發展與轉型。

蔡佳晉強調，寶晶能源致力於太陽光電的發展與再生能源的相關應用，秉持普惠綠能的願景，期待推進台灣能源轉型並同時以低碳經濟促進鄉鎮繁榮。此外，寶晶能源也加速海外布局，除日本外也積極研究澳洲的再生能源及氫能市場，以目前寶佳集團在澳洲紮實的基礎下，推動台澳能源的雙邊合作。

寶晶能源董事長蔡佳晋與日商大和房屋工業東京本社環境能源事業部部長口開義文簽署合作備忘錄，雙方將在台日兩地開展再生能源業務。圖/寶晶能源提供

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