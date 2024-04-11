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信義房屋四度奪得亞洲永續報告獎 企業倫理成關鍵優勢

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋持續融入SDGs，亞洲永續報告獎再添佳績。（圖／信義房屋提供）
信義房屋持續融入SDGs，亞洲永續報告獎再添佳績。（圖／信義房屋提供）

國際公認重要的永續報告獎項亞洲永續報告獎（Asia Sustainability Reporting Awards, ASRA）日前公布獲獎名單，信義房屋、友達、群創、台新金、國泰人壽等企業獲獎，信義房屋本於創業初心，以「誠信」對待利害關係人，落實公司治理，第四度獲亞洲永續報告獎，其中包括亞洲最佳永續報告獎(公司治理)銀獎、亞洲最佳利害關係人報告獎銀獎、亞洲最佳SDGs報告獎銀獎三項大獎，為台灣不動產業唯一。

亞洲永續報告獎（ASRA）是一項非營利計畫，為促進和表揚企業在報告、揭露和提升資訊透明度方面的卓越表現，是永續報告領域頗負盛名的國際獎項之一，本屆共有來自15個國家的領先企業參與角逐17類獎項。

信義房屋表示，此次獲獎的關鍵來自信義房屋一向秉持「信義立業，止於至善」理念，強調誠信、透明經營，連續九年獲得證交所公司治理評鑑的最高肯定，被列為上市組排名前5%的最優級公司，更致力董事多元化，積極同步公布中、英文年報等資訊，公平對待股東，甚至優於法規規定的時間之前揭露資訊。

不僅如此，信義房屋更以「企業倫理」為核心策略，兼顧本業，更發想各種兼顧利害關係人權益的創新作法，並持續將SDGs融入策略，決議10項核心SDGs，並針對各項SDGs擬定短中長期策略，搭配每項目標的行動方案、關鍵指標與績效，將永續發展目標與營運策略相結合，讓各利害關係人都能共好。

信義房屋以不同方式推廣SDGs，亦發行SDGs報告書，說明信義的SDGs策略與行動方案。例如信義房屋於全台共有18家永續門市，由各門市結合聯合國永續發展目標自主提案，不僅發展在地特色，也能夠更深更廣的傳播永續意識，與社會共生、共好、共創，建立美好的生活。

除此之外，為了擴大社會影響力，讓更多民眾了解永續與日常生活的重要關聯性，信義房屋去年於亞太永續博覽會攤位打造聲音艙，邀民眾來聽「信義人的一日永續生活」，讓民眾透過聲音與音效了解信義房屋的「信福幣」福利政策、綠色創新服務如何減少行銷用紙、「DiNDON智能賞屋」推出「AI講房」，將文字轉化為流暢似真人般的智能房仲語音導覽等服務，讓民眾可以更接地氣的瞭解永續作為。

信義房屋 國泰人壽

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