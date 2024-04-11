不只種樹！台中4社區邀台大實驗林生物多樣融入庭園

綠建築不僅只有種樹！台中建商雙橡園開發今與台大實驗林管理處簽署「打造永續生態自然正成長計畫」合作意願書，共同推動生物多樣復育融入社區庭園。台大實驗林管理處長蔡明哲說，「自然正成長」兩大要素，一為生物多樣性增加，二為永續消費與永續生產。目前有4個雙橡園社區透過生物多樣性融入社區庭園，打造鳥語花香、蝴蝶飛舞的優質生態環境。

蔡明哲說，因應氣候變遷威脅，2050淨零碳排為國際追求目標，過往談到綠建築，很多人會聯想到「種樹」，現在全球討論的重點是生物多樣性，「自然正成長」成了最新倡議。這幾年台灣氣候不是變遷，而是沸騰，常有水災、旱災，高溫天數增加，若不再努力著手「自然正成長」，恐面臨嚴重影響。

蔡明哲指出，以雙橡園的社區大樓為例，透過生物多樣性復育融入社區庭園，生物多樣性增加，社區庭園生態池、花園造景營造好，生態池上方與水底下動植物生態豐富，花園也會吸引鳥、蝴蝶飛舞等。永續消費上，雙橡園社區引進頂粵吉品餐飲團隊進駐，提供一日六餐服務，減少碳足跡；永續生產建議建商能適度運用可以減碳的木材。

雙橡園開發總經理魏櫂良說，雙橡園開發選址聚焦台中市核心地段，基地超過1500坪，尤其獨棟大樓退縮出來的花園更大，就可規畫更好的庭園植栽，雙橡園自建的深耕物業管理公司，目前服務四個雙橡園社區，都由社區專屬園藝植栽團隊長期駐點維護，與台大實驗林合作後，提升綠化設計、施工、維護管理及社區活動策畫等知識與技能。 台中建商雙橡園開發今與台大實驗林管理處簽署「打造永續生態自然正成長計畫」合作意願書，共同推動生物多樣復育融入社區庭園。記者趙容萱／攝影 台中建商雙橡園開發今與台大實驗林管理處簽署「打造永續生態自然正成長計畫」合作意願書，共同推動生物多樣復育融入社區庭園。記者趙容萱／攝影

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