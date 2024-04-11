獨家／英業達智慧醫療報喜 高管曝卡位「這2國」供應鏈

英業達（2356）旗下榮文生醫，為因應日漸提升的循環腫瘤細胞檢測需求，攜手集團夥伴英華達打造循環腫瘤細胞自動檢測系統「循體欣」，而榮文生醫當家博士林志鵬近日透露，這套系統已朝海外市場布局，並逐步跟泰國、馬來西亞等地區的醫療單位進行交流，很有機會打進這兩國的醫療供應鏈，全面強化集團在東南亞市場的醫療布局。

林志鵬指出，團隊為滿足國內龐大的腫瘤細胞檢測需求，至今仍不斷絞盡腦汁要將這套自動檢測系統繼續升級，而目前最新的 CATCH HT 及 CATCH II 機型，每台設備每天最高可檢測96個檢體，並可以同時進行六種生物標記（biomaker），大幅提升檢測能量，預計可滿足市場對此類精準又方便的癌症快速檢測的需求。

林志鵬指出，該套系統目前可偵測的範圍已包括「十大癌症」，最主要是對受測者的血液進行檢測，篩檢途中會將檢體的紅血球、白血球去除，以避免干擾到檢測結果，而透過這套系統，可以確實的釐清受測者血液中，所含有的「腫瘤細胞」數量，主要分為「健康：0-4顆、中度風險：5-29、高度風險：30顆以上」，檢測費用雖然較高，但準確度較佳，因此已獲多家院所合作。

林志鵬坦言，這套系統除憑藉團隊專業的醫學技術外，還需透過英華達的工程師幫忙，聯手操作這套系統（CTC 循環腫瘤細胞），從而了解該受測民眾，體內是否有腫瘤，他笑稱，「十年前我們說電腦會挑花生、現在電腦則是會挑細胞，現在還會幫忙統整成報告」，透過：早期篩檢、標靶的成效評估、術後追蹤，三個步驟，才能有效將腫瘤、癌細胞縮小，或是將細胞數量減少。

林志鵬表示，據世界衛生組織發布資料顯示，全球真正健康的人口只有5%，而面對全球快速成長的檢驗需求，英業達集團也透過兩大子公司合作開發的循環腫瘤細胞（CTC）自動化檢測設備打進市場，以 All-in-One 的設計，落實 Sample-in、Data-out 的全自動化檢測模式，能夠透過抽血檢測得知血液中 CTC 數值及分析罹癌風險，成為生技產業的一大驕傲。

林志鵬透露，目前包括台北榮總等多家院所，都已購買榮文生醫的這套系統設備、可供民眾的檢體在院內篩檢，而其餘民眾、醫院則仍要將檢體送到榮文生醫的檢驗中心檢驗，不過隨著國內合作的採檢單位持續增加，未來民眾要使用到該系統也將更加方便。而目前這套系統也朝海外市場佈局，近期目標鎖定泰國、馬來西亞2大市場，預計今年就會有好消息。 英業達集團子公司榮文生醫當家博士林志鵬。記者吳康瑋／攝影

商品推薦

udn討論區

INP: