台塑四寶Q1都賺錢 合計獲利約80億元

台塑四寶首季營運表現出爐，台塑首季相比去年第四季轉盈，但仍比去年同期衰退約9成，單季歸屬母公司稅後利益2.2億元，每股稅後盈餘0.03元；南亞第1季獲利12.41億元，EPS0.16元；台化第1季相比去年同期轉盈，較去年第四季大增12倍，單季獲利15.2億元，每股盈餘0.26元；至於台塑化，上季稅後獲利50.26億元，EPS為0.53元，為四寶最賺。

台塑表示，3 月合併營收重新站回 300 億元，今年第1季營收及利益比預期要好，不過市況則有一點點不如預期，主要是春節後下游接單遲緩，持續去化庫存致影響市場表現，旺季「金三銀四」3月表現略差，上半年旺季預估將推遲，而且力道不強。但相信第2季還是很有機會的，其中，4月合併營收估會優於3月，第2季合併營收優於第1季，售量及售價都有改善。

南亞認為，美國市場就PMI回到榮枯線之上，就業人數也達到近一年新高，推動經濟成長，增強未來補庫動能；中國市場內、外需求也在回溫中，電子如網通、伺服器等高頻銅箔需求穩定、化工的乙二醇下游聚酯開工率維持高檔需求增加，四大產業營收都回溫，4月營收較3月增加，第2季營收較第1季增加。

台化也認為，全球PMI都上升，經濟衰退壓力減輕，另外原油價格堅挺向上窄幅盤整，輕油、石化品及塑膠都在上漲的路上，雖宏觀上產能過剩及大陸房市低迷，短期沒有消除，但價格觸底反彈有望，市場向上的動力第2季可預見。

台化預期，第2季傳統旺季，今年雖然市場不會有太好的表現，不過仍然值得期待。預估4月合併營收會優於3月，第2季合併營收優於第1季，售量及售價都有改善。

至於台塑化，在煉製毛利方面，目前因俄羅斯煉廠復工緩慢，將使大西洋區的柴油供給受限，支撐柴油價差。美國第2季汽油需求將比第1季增加7%至910 萬桶/日以上，加上俄羅斯宣布禁止汽油出口至8月底，預期汽油價差將緩步上漲，但中東阿曼煉廠23萬桶/日與伊拉克煉廠14萬桶/日逐步商轉，預期第2季中東汽油供給過剩，汽油價差上檔仍有壓力。

輕裂廠毛利預測上，亞洲輕裂廠進入集中檢修期，乙烯供給略為吃緊，丁二烯因輕裂廠操作率較低而供給受限，價格維持強勁，但整體下游石化品需求回升幅度較弱，庫存去化速度緩慢，輕裂廠毛利難以大幅走強。

台塑化認為，煉油廠4月因年度定檢，維持每日32.6萬桶運轉，第2季平均每日42萬桶(78%)運轉；輕裂廠因應下游需求不佳，OL#2停車待命，其餘兩套輕裂廠產能利用率80%，預計第2季平均產能利用率56%。

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