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沛波營收／3月9.42億元、年減4.91% 已承接多件耐震標章建案

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
沛波鋼鐵3月自結營收9.42億元，月增91.44%，較去年同期減少4.91%；累計今年前三月自結營收為22.01億元，年增1.12%。圖為沛波董事長顏慶利、總經理楊韻蒔。圖／沛波提供
沛波鋼鐵3月自結營收9.42億元，月增91.44%，較去年同期減少4.91%；累計今年前三月自結營收為22.01億元，年增1.12%。圖為沛波董事長顏慶利、總經理楊韻蒔。圖／沛波提供

沛波鋼鐵（6248）3月自結營收9.42億元，月增91.44%，較去年同期減少4.91%；累計今年前三月自結營收為22.01億元，年增1.12%。

總經理楊韻蒔表示，3月卓越的營收表現主要受惠於全台營建業鋼筋需求穩健及鋼品買賣業績持續挹注，推升3月營收大幅增長，較2月成長逾9成，且首季營收再創歷史同期新高紀錄。

此外，沛波致力於提供符合耐震標準的優質鋼鐵產品，以確保建築結構的安全性和可持續性，並承接了多件耐震標章建案，參與地震安全性工程，展現對於建築安全的重視和承諾。

沛波楊韻蒔總經理表示，鑒於電費調漲及廢鋼收集困難等因素，預期鋼筋生產成本將會上升，進而帶動鋼筋價格上揚，在鋼價有撐及國內建築用鋼筋需求穩定下，沛波對今年營運展望持續樂觀。

營收 鋼鐵

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