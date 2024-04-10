日本建築師隈研吾建築巡迴展11日台南登場 「五感の建築」沉浸展出

日本國際著名建築師隈研吾（Kengo Kuma）今（10）日親自來台出席「隈研吾世界建築巡迴展-五感の建築 臺灣臺南」的展前開幕記者會，該展是隈研吾迄今為止，在台灣展出最大規模作品的體驗式展覽，並從視覺、聽覺、觸覺、嗅覺和味覺這五個人類感官層面出發，用建築和設計與這五感產生聯繫，希望透過「五感」的維度，讓觀展民眾體驗各種生活空間。

「隈研吾世界建築巡迴展-五感の建築 臺灣臺南」預計4月11日至6月16日在建城400年的台南展出；隈研吾強調，21世紀東方審美將為設計領域帶來新生機，「五感的建築」是他面對未來城市設計提出的全新定義，於是將此靈感概念訴諸展覽，在全球各地巡迴展出。

「五感的建築」是隈研吾第一次提出對建築的全新詮釋，也是展覽重點精髓，更是後疫情時代，隈研吾對人類精神與心靈需求的思考之後提出的概念，這個概念更純粹的表達了建築服務與人，建築應該要滿足人的生活與心靈的雙重需要，甚至是滿足人類在各種感官上的綜合需求。

「建築目的不是為了將人類困住，是要讓人的身心獲得自由」這是隈研吾歷經疫情後的深刻體悟，困在混凝土盒子裡，人的身體和精神因承受莫大壓力而變得虛弱，日常因疫情反常所帶來的強烈衝擊，觸發他提出「五感的建築」，將建築理念昇華到精神感官層面。

隈研吾認為，構建有人情味的建築與城市，宛如我們的先祖用雙手搭建房子那樣，有素材的肌理，有風聲、水響，有葉綠、花香，建築應是融入周遭環境甚至是消失，讓身心靈解放重獲自由的空間，為此，他試圖調動人類所有感官，突破不同於形態優先、視覺至上的20世紀思惟設計，想創造訴諸於感官的建築，用一種柔和細膩手法，從感官層面解構建築空間與自然、人文的關聯，希望建築成為治癒人們疲憊的媒介。

清景麟集團董座林聰麟今（10）日在「隈研吾世界建築巡迴展-五感の建築 臺灣臺南」的展前記者會中表示，日本國際著名建築師隈研吾（Kengo Kuma）在台灣的世界建築巡迴展建築展有很多人想辦，但因展期長達75天，且基地面積又要夠大，投入辦展的經費也比較多，各項條件需具備之下，最終由清景麟團隊，在以台南建城400年、下一個百年的城市願景與建築美學為概念，向隈研吾都市設計事務所（Kengo Kuma and Associates）爭取獨家展出機會，並拿下這次辦展機會。

該展已於上海、北京及成都創造高流量高質量看展浪潮，未來將前往新加坡、加拿大展出，台灣站則選在台南；林聰麟指出，這次舉辦隈研吾世界建築巡迴展，對他影響頗多，他也決定今年下半年將投入公共建築，希望將建築留在學校這類的公共領域。

此次展出作品包含隈研吾全世界作品24件模型，展覽空間共劃分為「日常的五感」、「活躍的五感」、「開放的五感」、「享受的五感」、「探索的五感」、「冥想空間」、「五感的數位時空」及「文獻展示」等展區，從建築模型、音樂、大型裝置、多媒體、文獻及書道等多方面對隈研吾的建築設計理念進行詮釋。

綜觀隈研吾諸多經典作品可探知，他非常擅長也最為人稱道的就是將複雜嚴謹結構工法轉化呈現出柔和狀態與感受，大量萃取在地自然素材與現代工藝巧妙結合，作品十分強調「輕、盈、透」元素，充分賦予建築生命力與鮮明活力。

享譽國際建築大師-隈研吾，以其將建築融入自然環境與「負建築」聞名於世，創作之路從在地出發啟動靈感與基地場域之間的關聯，融合歷史文化信念，營造舒適空間為目的，在世界各地留下一系列極具話題性代表作品，其建築主張以人為本出發，在國際蔚為風潮。 「隈研吾世界建築巡迴展-五感の建築 臺灣臺南」是日本國際著名建築師隈研吾（Kengo Kuma）迄今為止，在台灣展出最大規模作品的體驗式展覽；從視覺、聽覺、觸覺、嗅覺和味覺這五個人類感官層面出發，用建築和設計與民眾的五感產生聯繫，希望透過「五感」的維度，讓觀展民眾體驗各種生活空間。清景麟集團提供 「五感的建築」是日本國際著名建築師隈研吾（Kengo Kuma）第一次提出對建築的全新詮釋，也是「隈研吾世界建築巡迴展-五感の建築 臺灣臺南展覽重點精髓，更是後疫情時代，隈研吾對人類精神與心靈需求的思考之後提出的概念；概念純粹的表達了建築服務與人，建築應該要滿足人的生活與心靈的雙重需要，甚至是滿足人類在各種感官上的綜合需求。清景麟集團提供 「建築目的不是為了將人類困住，是要讓人的身心獲得自由」這是日本國際著名建築師隈研吾（Kengo Kuma）歷經疫情後的深刻體悟，困在混凝土盒子裡，人的身體和精神因承受莫大壓力而變得虛弱，日常因疫情反常所帶來的強烈衝擊，觸發他提出「五感的建築」，將建築理念昇華到精神感官層面。清景麟集團提供 「隈研吾世界建築巡迴展-五感の建築 臺灣臺南」是日本國際著名建築師隈研吾（Kengo Kuma）迄今為止，在台灣展出最大規模作品的體驗式展覽；從視覺、聽覺、觸覺、嗅覺和味覺這五個人類感官層面出發，用建築和設計與民眾的五感產生聯繫，希望透過「五感」的維度，讓觀展民眾體驗各種生活空間。清景麟集團提供 「建築目的不是為了將人類困住，是要讓人的身心獲得自由」這是日本國際著名建築師隈研吾（Kengo Kuma）歷經疫情後的深刻體悟，困在混凝土盒子裡，人的身體和精神因承受莫大壓力而變得虛弱，日常因疫情反常所帶來的強烈衝擊，觸發他提出「五感的建築」，將建築理念昇華到精神感官層面。清景麟集團提供 日本國際著名建築師隈研吾（Kengo Kuma，右三）今（10）日親自來台出席「隈研吾世界建築巡迴展-五感の建築 臺灣臺南」的展前開幕記者會，該展是隈研吾迄今為止，在台灣展出最大規模作品的體驗式展覽，並從視覺、聽覺、觸覺、嗅覺和味覺這五個人類感官層面出發，用建築和設計與這五感產生聯繫，希望透過「五感」的維度，讓觀展民眾體驗各種生活空間。左二為清景麟集團董座林聰麟、右二為白天鵝件董事長陳清堯。陳美玲/攝影 日本國際著名建築師隈研吾（Kengo Kuma，右三）今（10）日親自來台出席「隈研吾世界建築巡迴展-五感の建築 臺灣臺南」的展前開幕記者會，該展是隈研吾迄今為止，在台灣展出最大規模作品的體驗式展覽，並從視覺、聽覺、觸覺、嗅覺和味覺這五個人類感官層面出發，用建築和設計與這五感產生聯繫，希望透過「五感」的維度，讓觀展民眾體驗各種生活空間。左二為白天鵝件董事長陳清堯，右二為清景麟集團董座林聰麟。陳美玲/攝影 「五感的建築」是日本國際著名建築師隈研吾（Kengo Kuma）第一次提出對建築的全新詮釋，也是「隈研吾世界建築巡迴展-五感の建築 臺灣臺南展覽重點精髓，更是後疫情時代，隈研吾對人類精神與心靈需求的思考之後提出的概念；概念純粹的表達了建築服務與人，建築應該要滿足人的生活與心靈的雙重需要，甚至是滿足人類在各種感官上的綜合需求。清景麟集團提供 「五感的建築」是日本國際著名建築師隈研吾（Kengo Kuma）第一次提出對建築的全新詮釋，也是「隈研吾世界建築巡迴展-五感の建築 臺灣臺南展覽重點精髓，更是後疫情時代，隈研吾對人類精神與心靈需求的思考之後提出的概念；概念純粹的表達了建築服務與人，建築應該要滿足人的生活與心靈的雙重需要，甚至是滿足人類在各種感官上的綜合需求。清景麟集團提供

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