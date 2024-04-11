塑化業兩大利多 催動營運向上
塑化業第2季景氣轉佳，有兩大關鍵。台塑（1301）四寶管理層指出，石化原料迎來傳統旺季，加上亞洲輕裂廠進入集中檢修期，乙烯供給略為吃緊，丁二烯供給受限，價格維持強勁，預期產業第2季動能將比第1季好。
展望油價走勢，台塑化指出，OPEC+決定延長額外減產至第2季底，加上第2季每日油品需求將比第1季增加100萬桶、至1億300萬桶。
各家研究機構預期，第2季全球原油供給將短缺，庫存開始去化，油價可望保持穩健。
台塑表示，第2季為石化原料需求旺季，且美國經濟成長維持強勁，同時中國大陸持續推出刺激經濟政策，整體經濟活動轉趨活絡，可望帶動石化產品需求增長；加上各項產品陸續取得印度BIS認證，有利增加外銷印度市場。本季起，台塑開工率高於第1季，產銷量增加，預期第2季營業額將比第1季大幅成長。
南亞指出，電子、化工、聚酯及塑膠四大產業營收皆回溫，預估4月營收較3月增加，第2季營收較第1季增加。
其中，電子產品應用於網通、伺服器用的高頻銅箔需求穩定成長，加上近期客戶備庫轉向積極，營收增加。化工產品部分，乙二醇下游聚酯開動率維持高檔，需求增加，有利於維持價格。
台化表示，春節後下游接單遲緩，持續去化庫存致影響市場表現，但全球經濟衰退壓力減輕，且原油價格堅挺向上窄幅盤整，輕油、石化品及塑膠都在上漲，第2季屬傳統旺季，今年雖然市況不如預期，不過仍然值得期待。
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