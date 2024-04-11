台塑四寶迎春燕首季全都賺 純益80億元…年成長16%

台塑四寶昨（10）日公告首季獲利、3月營收，單季合併稅後純益約80億元，年增16.5%，揮別前一季的虧損陰霾，四寶全都賺錢，以台塑化表現最優。業界認為，四寶本季營運可望更好，將迎久違的春燕。

台塑四寶3月營收合計1,268.9億元，月增12.8%、年減5.1%；四寶合計首季營收約3,618.7億元，年減約6.1%。

在個別公司獲利方面，台塑化（6505）表現最佳，台化成長最強勁，台塑則相對弱勢。台塑化首季稅後純益約50.2億元，季增245.4%、年增13.3%；單季每股純益（EPS）0.53元。

台塑化獲利動能是帶動四寶首季獲利向上的主因，其中，輕油與外銷汽油等產品價差季增，加上受地緣局勢緊張與產油國延長減產等影響；又加上首季原油價格上漲，利差增加。烯烴事業營利比上季減少；公用事業營利比上季增加。

台塑化3月營收576.3億元，月增0.9%、年減4.8%；第1季營收1,711.9億元，年減7.2%。

台塑單季稅後純益2.2億元，年減90.6%；單季EPS 0.03元。台塑表示，中國大陸經濟復甦仍不如預期，且原油及原料乙、丙烯價格維持高檔，產品利差改善有限，雖比上季虧損減少3億元，但第1季本業仍虧損14億元，不過因轉投資收益及匯兌利益增加，首季順利由虧轉盈。

台塑3月營收176.5億元，月增36.5%、年減12.2%；第1季營收481億元，年減7.8%。

南亞第1季稅後純益12.4億元，年增43.4%；首季EPS 0.16元。公司表示，第1季較上季及去年同期，獲利皆有好轉。與上季比較，春節連假導致本業營收、獲利減少，但美國地區不受春節影響，績效優於上季；而轉投資的台塑石化、南亞科營運成果也都有改善，使投資收益增加；再加上外幣兌換利益也較為有利，使稅後純益比上季成長。

南亞3月營收215.2億元，月增28.8%、年減8.9%；第1季營收586.2億元，年減10.8%。首季營收，較上季、去年同期減少，除美國不受春節影響外，台灣、大陸各產品交運量皆因農曆年假而減少，營收下滑。

台化首季稅後純益15.2億元、季增1,188.1%，去年同期則是虧損；首季EPS 0.26元。公司表示，本季油價及原料成本上漲，且大陸經濟疲弱、內需不振，產能溢出下，影響產品利差惡化，但本季業外收益增加，加上匯兌收益後，單季獲利成長。

台化3月營收300.7億元，月增17.1%、年增2.1%；第1季營收839.4億元，年增1.1%。

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