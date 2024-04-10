台塑化營收／3月576.35億元、月增0.91% 獲利小幅成長

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

台塑化（6505）今（10）日公告3月營收576.35億元，月增0.91%、年減4.8%；第1季營收1,711.96億元，年減7.2%。

台塑化表示，2024年3月杜拜原油每桶84.2美元，比2月上漲3.3美元，但受外銷油品對原油價差比2月減少影響，3月產品每桶平均售價僅比2月增加0.6美元，煉油事業營收減少。至於烯烴事業，則是銷量、銷價皆比上月成長。綜合以上，所以3月營收略較2月成長。

對比去年同期，因2024年3月杜拜原油每桶均價比去年同期上漲5.7美元，雖受外銷油品對原油價差比去年同期減少，但因台幣兌美元貶值影響，產品每公秉平均售價比去年同期上漲587元。煉油事業營業額比2023年3月增加3.7%。

不過因為烯烴事業營業額比2023年3月減少18.5%；公用事業營業額比2023年3月減少38.1%，所以對比去年3月營收仍成衰退4.8%。

台塑化 營收

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