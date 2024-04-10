影／台積電設廠效應發威？清景麟林聰麟：今年房市北到南會「好得不得了」
清景麟集團董座林聰麟10日在「隈研吾世界建築巡迴展-五感の建築 臺灣臺南」的展前記者會中表示，房市在台積電（2330）設廠效應下，將帶進大量就業人口，帶動區域房市動能，認為今年房市從北到南會「好得不得了」。
三月中旬台積電拍板進駐嘉義科學園區設兩座CoWoS先進封裝廠，提前卡位開發商包括麗寶集團、清景麟建築、泰嘉開發等，率先受惠；談到目前房市，林聰麟端出自身一套「台積電設廠理論」，他解釋，例如台積電在高雄設廠，需要2萬名員工，供應鏈廠商需要5萬名員工，所帶起的龐大就業人口，以及對房屋的需求，不論國內或國外的房市效應都很大，因此台積電設新廠之後，區域房價就會比較均衡，這就是「台積電設廠理論」
他認為，台積電設廠的五個區域，當地房市表現都很好，目前竹科7字頭、南科4字頭，嘉義3字頭來看，未來各區房價在比價效應下，五區房價將會趨近，至於是貼近新竹，還是台南、嘉義，這不好說，不過他個人認為「跑向新竹的機會大」。
林聰麟指出，在台積電設廠效應下，房價可望由設廠區域向外遞減，認為今年房市從北到南會「好得不得了」，發揮科學園區效應；目前集團手中可供推案的案量達1,200億元左右，預計今年、明年各推約500億元。
林聰麟表示，集團手中握有高雄目前史上最大預售案的「金銀島」，總銷金額估達320億元，將分兩期在今、明年各別推出；今年「金銀島」首期預計六月底潛銷、九月正式開賣，希望接下來每坪成交價能「坐四望五」，尤其對照同業新案行情，認為全案價格相當有競爭力。
此外，林聰麟表示，今年底將北上插旗新北市推案，目前已有合作案正洽談中，預計近兩個月就能敲定，但因尚未簽約，僅能透露案量不小；而台南高鐵站附近也會有新案登場，基地規模逾2,000坪，且每戶將有景觀，預計每坪單價在4字頭，預計520檔期開賣。
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