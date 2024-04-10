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豆府併購樂麵屋 跨入日式餐飲領域

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
豆府董事長吳柏勳。圖/本報系資料照片
豆府董事長吳柏勳。圖/本報系資料照片

台灣連鎖餐飲集團豆府宣布，將以股份交換加上現金購買之方式，取得太魯閣國際公司、知名日系拉麵品牌「樂麵屋」百分之百股權，使其成為豆府餐飲集團旗下品牌成員之一。

豆府表示，樂麵屋是引領台灣日式拉麵熱潮之先驅者，2006年成立首家店，目前在大台北地區共有5家分店，位於永康商圈，西門商圈，板橋車站及南港展覽館區域。由於堅持日本拉麵職人精神，樂麵屋多年來始終獲得消費者的高度認同。

豆府表示，本次以股份交換加上現金購買之方式，取得太魯閣國際100%股權，希望透過本次合作正式跨入日式餐飲，擴大集團品牌廣度與深度；其次，拉麵屬於剛需市場，樂麵屋品牌已明確證明，無論位於百貨商場或街邊，其品牌力均能獲得消費者認同。

豆府也說，將以其現有商場資源，持續擴大樂麵屋品牌的市場佔有率，並透過規模經濟與採購優勢，提升整體豆府餐飲集團之獲利能力。

此外，豆府於今日公告三月份合併營收為新台幣2.76億元，較去年同期成長27.7%；累積今年一到三月份營收為新台幣8.60億元，較去年同期成長14.8%，創下單季營收歷史新高。

豆府 餐飲

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