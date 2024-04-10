403地震上千台電梯故障 崇友：已搶修87％、剩196台待修
403大地震釀災情，全台各地也傳出電梯故障。崇友（4506）10日表示，公司旗下合約保養電梯約4.3萬台，因403地震報修故障者多達3,262台；其中87%、即2,836台已在震後次日前恢復運行，目前正積極搶修其他電梯中，有望在本周末前降至個位數。
崇友表示，扣掉4日維修好的電梯，其餘還有426台電梯，因升降道隨大樓擺動而造成不同程度的破壞，如廂尾電纜纏繞、斷裂；鋼纜斷股、跳離滑輪溝、滑輪破裂；配重框脫軌、變型；甚至有軌道支架扭曲、偏心者，已經修護完其中230台，尚有196台待修中。
崇友表示，雖然在全台分公司及桃園零件中心隨時保持約2億元的保養備品，以應付最新、乃至4、50年以上機種的正常維保；惟這些存貨仍不足以應對類似403或921大地震而產生的特定零件大量需求，如樓層檢知機板、開關、不同直徑番號的鋼索等，因此除了調播正在生產的新梯零部件外，也要求上游供應商緊急産製新品供貨中。
崇友指出，維保同仁規模，除了平素保養合約電梯、修配更新零部件，及呼應一般故障解困外，實無餘裕人手應付403這種25年一遇的災情。目前已調配安裝及外包同仁，放下手邊新梯或舊換新梯的工作，支援以重機具吊換災損部件中；除了上游厰商加工件猶待趕製外，其餘待修電梯可望在本周末前降至個位數。
近年來市場面對少子化、營造業嚴重缺工時期，崇友指出，公司體諒用戶「住高樓卻無電梯之苦」，戮力以自身爬樓梯之辛勞，趕工以恢復國人正常之生活。如無法在客戶期昐的時限內完成任務、或有故障救援稍遲之事，尚祈見諒，並請多包涵。
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