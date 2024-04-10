快訊

沒懸念！民主基金會董事會 推舉韓國瑜出任董事長

睽違9年！馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

403地震上千台電梯故障 崇友：已搶修87％、剩196台待修

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

403大地震釀災情，全台各地也傳出電梯故障。崇友（4506）10日表示，公司旗下合約保養電梯約4.3萬台，因403地震報修故障者多達3,262台；其中87%、即2,836台已在震後次日前恢復運行，目前正積極搶修其他電梯中，有望在本周末前降至個位數。

崇友表示，扣掉4日維修好的電梯，其餘還有426台電梯，因升降道隨大樓擺動而造成不同程度的破壞，如廂尾電纜纏繞、斷裂；鋼纜斷股、跳離滑輪溝、滑輪破裂；配重框脫軌、變型；甚至有軌道支架扭曲、偏心者，已經修護完其中230台，尚有196台待修中。

崇友表示，雖然在全台分公司及桃園零件中心隨時保持約2億元的保養備品，以應付最新、乃至4、50年以上機種的正常維保；惟這些存貨仍不足以應對類似403或921大地震而產生的特定零件大量需求，如樓層檢知機板、開關、不同直徑番號的鋼索等，因此除了調播正在生產的新梯零部件外，也要求上游供應商緊急産製新品供貨中。

崇友指出，維保同仁規模，除了平素保養合約電梯、修配更新零部件，及呼應一般故障解困外，實無餘裕人手應付403這種25年一遇的災情。目前已調配安裝及外包同仁，放下手邊新梯或舊換新梯的工作，支援以重機具吊換災損部件中；除了上游厰商加工件猶待趕製外，其餘待修電梯可望在本周末前降至個位數。

近年來市場面對少子化、營造業嚴重缺工時期，崇友指出，公司體諒用戶「住高樓卻無電梯之苦」，戮力以自身爬樓梯之辛勞，趕工以恢復國人正常之生活。如無法在客戶期昐的時限內完成任務、或有故障救援稍遲之事，尚祈見諒，並請多包涵。

921大地震 崇友

延伸閱讀

房市熱！電梯新兵永佳捷今年營收上看11億 拚明年登錄興櫃

飼主帶羊駝搭電梯隨身帶「防吐口水頭套」遇人立馬戴上 網笑：一看就知是慣犯

大溪中正公園年底前完成改善 第2部電梯難執行原因曝光

0403花蓮大地震／飛碟電台大樓「電梯墜落」1人骨折 過程宛如「大怒神」

相關新聞

4月7日林口廠火警致濃煙四散 南亞再致歉並強調檢測安全無虞

本月7日清晨2時南亞塑膠（1303）林口廠區發生火警，現場濃煙密布且擴及鄰近地區。對此公司10日再次發補充說明，強調廢氣...

通膨、升息衝擊 去年北投、士林豪宅漲租逾一成

據實價登錄網資料統計發現，近年台北市士林、北投不少豪宅社區租賃交易都有一成以上漲幅，部分甚至出現豪宅租金五年飆漲四成狀況...

強震震出危老關注度 勤業眾信：兩方法重建老屋

日前發生的芮氏規模7.2花蓮大地震，再次震出許多人對危老建物的關注度。依據內政部不動產資訊平台的統計資料，截至2023年...

96件失效！北市驚爆危老棄建潮 專家點三原因

本月3日於花蓮發生規模7.2強震，震央花蓮傳出二棟建物倒塌，全台各地多處房屋震出裂痕、樑柱斷裂及鋼筋爆露等受損災情，再次...

通膨升息衝擊 「豪宅客」也被漲租、這棟漲4成

北市士林、北投一帶高端租屋市場蓬勃發展，住商機構企研室統計發現，近期士林、北投不少豪宅社區出租，租金多有1成以上漲幅，甚...

空地勤都把關！長榮航、長勤獲國際醫藥冷鏈運輸認證

國籍航空公司的醫藥冷鏈技術獲得國際間肯定。長榮航空及長榮航勤日前再次獲得國際航空運輸協會(IATA)醫藥冷鏈運輸國際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。