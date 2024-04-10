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96件失效！北市驚爆危老棄建潮 專家點三原因

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
安信建經「全案管理」助迷你基地危老地主完成重建。位處於台北市中正區狹小巷弄之中，基地面積不到百坪的危老重建個案，即將拆除鷹架。圖／安信建經提供
安信建經「全案管理」助迷你基地危老地主完成重建。位處於台北市中正區狹小巷弄之中，基地面積不到百坪的危老重建個案，即將拆除鷹架。圖／安信建經提供

本月3日於花蓮發生規模7.2強震，震央花蓮傳出二棟建物倒塌，全台各地多處房屋震出裂痕、樑柱斷裂及鋼筋爆露等受損災情，再次引發老屋危樓重建議題的關注。不過，安信建經發現，北市正出現小型基地危老案棄建潮。

安信建經指出，根據台北市建管處統計資料，北市累計核准920件危老案，其中96件備註失其效力，以中山區、中正區及大同區為大宗。失效案件有71件為面積未達150坪的小型基地開發案，顯示迷你基地危老案件推動充滿困境。

安信建經總經理張峰榮表示，危老條例實施至今已六年，受建商青睞的中大規模經濟之危老重建案皆已陸續成案。

但小面積危老案在重建中往往會面臨營造成本過高、施工難度高、廠商無意承攬等三大難題，導致重建案往往無疾而終。

張峰榮分析，小面積開發案本來造價成本就高，面臨造價大幅上揚，每坪造價成本超過35萬元大幅超出地主的預算，容易使屋主打消重建意願。

其次，因「連棟建築」、「巷道較狹小」等共通點，造成營造施工難度較高，不僅易造成鄰損，嚴重狀況還可能造成工程停擺。而在無不動產業人派資源之支撐，較難找到品質優良的營造廠承接，拖到重建期效屆滿的情事便會發生。

張峰榮表示，近期因強震不斷，陸續接獲地主希望個案重啟需求，找到安信經建協助「全案管理」重建。他表示，台北市屋齡超過三十年以上之老宅逾七成，民眾居住安全危機重重，危險老屋應及早實施，勿等地震才重建。

資料來源／安信建經
資料來源／安信建經

建案 強震 老屋

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