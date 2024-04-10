96件失效！北市驚爆危老棄建潮 專家點三原因
本月3日於花蓮發生規模7.2強震，震央花蓮傳出二棟建物倒塌，全台各地多處房屋震出裂痕、樑柱斷裂及鋼筋爆露等受損災情，再次引發老屋危樓重建議題的關注。不過，安信建經發現，北市正出現小型基地危老案棄建潮。
安信建經指出，根據台北市建管處統計資料，北市累計核准920件危老案，其中96件備註失其效力，以中山區、中正區及大同區為大宗。失效案件有71件為面積未達150坪的小型基地開發案，顯示迷你基地危老案件推動充滿困境。
安信建經總經理張峰榮表示，危老條例實施至今已六年，受建商青睞的中大規模經濟之危老重建案皆已陸續成案。
但小面積危老案在重建中往往會面臨營造成本過高、施工難度高、廠商無意承攬等三大難題，導致重建案往往無疾而終。
張峰榮分析，小面積開發案本來造價成本就高，面臨造價大幅上揚，每坪造價成本超過35萬元大幅超出地主的預算，容易使屋主打消重建意願。
其次，因「連棟建築」、「巷道較狹小」等共通點，造成營造施工難度較高，不僅易造成鄰損，嚴重狀況還可能造成工程停擺。而在無不動產業人派資源之支撐，較難找到品質優良的營造廠承接，拖到重建期效屆滿的情事便會發生。
張峰榮表示，近期因強震不斷，陸續接獲地主希望個案重啟需求，找到安信經建協助「全案管理」重建。他表示，台北市屋齡超過三十年以上之老宅逾七成，民眾居住安全危機重重，危險老屋應及早實施，勿等地震才重建。
▪ 北市蛋黃區49萬即可簽約！建商：讓上班族有一次買房機會
▪ 價值逾千億土地沒人要？去年全國未辦理繼承土地面積達1.8萬公頃
▪ 台中重建利益高！危老件數超車這縣市 專家：台灣「大重建時代」來了
▪ 背房貸40年壓力大？過來人曝「租房更慘」：心裡踏實很多
▪ 高雄高薪族最愛買哪裡？這房市概念區全上榜
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言