裕民環保水泥專用新船 「亞泥九號」交船加入船隊

遠東集團旗下九大上市公司之一的裕民（2606），在荷蘭Royal Bodewes造船廠建造7,750載重噸環保水泥專用船「亞泥九號」(Asia Cement No. 9)，於當地4月9日在荷蘭格羅寧根(Groningen) 代爾夫宰爾港(Delfzijl Harbor)碼頭舉行命名儀式，並正式加入裕民船隊，加入後總運力達72艘，總載重噸位為877萬噸，為台灣最大的散裝航運公司。

典禮由遠東集團董事長徐旭東親自主持，並邀請歐洲擁有百年歷史的知名啤酒廠Martens Brewery, Belgium的總裁Jan Martens先生其夫人Catharina Martens女士為「亞泥九號」輪命名。典禮在徐旭東董事長、命名人夫婦及眾多賓客的觀禮見證下，順利圓滿完成。

亞泥九號船長114.99公尺，船寬15.8公尺，載重噸7,750公噸，是裕民近20年來第一艘新建造的水泥專用船，該船主要任務是為了取代即將退役的「亞泥一號」輪。建造於1980年的亞泥一號不僅是裕民公司船隊中的第一艘水泥專用船，更是公司成立的第一艘自有船舶，最早是為了承攬亞洲水泥公司的運輸業務，配合其「東泥西運」的規劃，用海運載送水泥，從花蓮到臺灣各港口。亞泥一號服務至今已超過40年，即將退役，裕民公司也將迎接更環保、更有效率的亞泥九號。

亞泥九號船艏採X-Bow流線設計，降低阻力。在航行安全方面，配備了FURUNO先進的導航系統AR Navigation System，能夠提供準確的導航信息，同時還安裝了裕民自主開發的FSM (Fleet Safety Management)系統，能即時顯示船舶位置及安全警示，協助公司及船員有效地管理船舶的安全性。在水泥裝卸機方面，採用亞工自主設計開發的電控系統，強化自動化操作及後續維保。動力系統則配備符合IMO Tier II標準的Wartsila 6L32主機，搭載可變螺距螺槳，提高船舶操縱性及動力效率。此外，船上還配置軸發電機及岸電，實現燃油節約和減少碳排放，進一步提高了能源使用效率。

為呼應「國際海事組織」(IMO) 2050年溫室氣體淨零排放(Net-zero GHG emissions)目標，裕民在執行船隊汰舊換新計畫下，更力求船隊環保轉型，新式環保水泥專用船的入列，取代原有耗能舊船，不只減碳也能增加營運的效率。裕民目前船隊總噸位數有94%屬環保船，遠高於市場平均數37%，船齡平均5.8歲也遠比散裝船市場平均12.1歲來得年輕，環保及年輕是裕民船隊的兩大競爭優勢。未來在永續經營的前提之下，裕民也將啟動企業AI轉型，確保在競爭的市場中保持領先地位。

裕民航運目前擁有Capesize、Panamax、Post Panamax、Supramax、Ultramax、水泥專用船、超大型油輪(VLCC)及超大型礦砂船(VLOC)及海洋風電人員運輸船(CTV)等船型，自有船隊加上合資及在建船舶，裕民船隊運力合計為72艘，總載重噸位為877萬噸，海外設有新加坡及香港、廈門等子公司，國內則有專注綠能運輸的子公司裕民風能航運公司。

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