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南俊國際新設越南廠 第4季量產、迎合客戶對AI伺服器需求

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
人工智慧（AI）示意圖。 圖／聯合報系資料照片
人工智慧（AI）示意圖。 圖／聯合報系資料照片

伺服器滑軌廠南俊國際（6584）董事會決定投資1,500萬美元在越南成立子公司，目前已經敲定承租廠房，並公告越南子公司取得越南龍安省友盛工業區土地使用權5萬方公尺。該公司指出，新承租的廠房因應終端客戶需求急迫，計畫2024年第4季即可量產出貨，貢獻營收獲利，而新廠今年動工後，預計三年內完工投產，屆時產能將進一步擴大。

南俊9日股價上漲2.5元，收209.5元，成交量2,000多張。

受到伺服器客戶拉貨增溫，加上傳統滑軌客戶庫存去化逐漸完畢，南俊國際2024年3月營收達1.66億元，年增40.67％，為七年來同期新高，累計第1季營收4.06億元，年增41.57％，為六季以來新高。

南俊國際2024年3月除了營收規模擴大，產品組合也持續優化，高階伺服器滑軌占比提升，有望帶動整體毛利率提升，法人估計，南俊今年第1季毛利率有望優於去年第4季的23.77％，單季毛利率再拚新高。

南俊國際指出，人工智慧（AI）伺服器市場百花齊放，今年包括1U與2U的伺服器機架都會有量，除了AI晶片大廠的伺服器機架採用1U與2U之外，雲端服務供應商（CSP ) 也自行開發1U及2U規格，至於規格更高的4U與7U等伺服器機架，也有廠商採用，南俊國際不會缺席。

南俊國際去年AI伺服器占比約8到9%，據了解，主要就是來自美超微（Supermicro）的貢獻，而南俊國際除了已切入1、2U的AI伺服器機架，在4U、7U等高U數伺服器機架也不會缺席，正配合客戶開發試樣中。

伺服器 營收

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