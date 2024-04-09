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高雄港73號碼頭水泥圓庫招商 爭取低碳水泥進儲

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
高雄港務分公司規劃辦理73號碼頭後線水泥圓庫招商作業。照片／港務公司提供
高雄港務分公司規劃辦理73號碼頭後線水泥圓庫招商作業。照片／港務公司提供

台灣港務公司為支持環境友善並增加港區設施利用價值，目前由高雄港務分公司規劃辦理73號碼頭後線水泥圓庫招商作業，招商標的包含4座水泥圓庫（總容量共6萬噸），暨發貨機房、後勤行政辦公室及洗車設備等附屬設施，並配合業者營運需要，於招商條件納入業者更新水泥機電、輸送設備條件，以鼓勵業者投資更有效率新式機電及岸電設施，租用年期可達20年。

而台灣港務公司為因應全球低碳環保趨勢，除供國內水泥業者儲放一般水泥品項外，亦希望能滿足國內業者為環境貢獻一份心力目標，朝改以儲轉使用低碳水泥需求。

據了解，低碳水泥除可降低碳排量外，亦可降低礦物使用，兼顧提供建築產業永續資材，同時減少溫室氣體排放，達到與環境永續共榮發展。

高雄港務分公司表示，本次招商標的位於高雄港73號碼頭後線場地，該水泥圓庫儲存容量為高雄港區水泥儲體最大，可充分提供業者因應市場環境、產業變化及外銷需求儲放各式水泥，加上73號碼頭之良好碼頭設施及水深條件，都可提供進駐業者優質運輸使用條件。

本招商案預計於4月底前啟動招商作業程序，歡迎業界評估參與投標，高雄港務分公司期與業者攜手共同打造綠色低碳港區環境。

商標 碼頭

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