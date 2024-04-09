電費抗漲作戰 PChome 24h購物：變頻冷氣銷量年增七成

403地震後，不少民眾家中電視受損，PChome 24h購物發現，4月3日起至4月7日液晶電視成為全站關鍵字熱搜榜冠軍，統計五天的銷量年成長四成，其中以55吋與65吋的大電視為主，此外，電費4月起全面漲價，3月最後一周，因為天氣炎熱，變頻冷氣的銷量年成長七成，電風扇、除濕機亦入圍當周關鍵字熱搜榜前五名。

PChome 24h購物表示，貼心提醒消費者可加裝電視壁掛架或固定繩，以強化電視穩固增加安全性，根據統計4月3日至4月7日期間採購電視的訂單中，約三成同時加購電視壁掛架，說明消費者意識到固定電視的重要性，提醒消費者可檢視家中電視的擺放方式是否牢固，建議安裝電視壁掛架，將壁掛架釘於牆上再懸掛電視，較不易掉落；若無法釘牆或習慣將電視放置於電視櫃者，則可考慮加裝電視固定繩，從電視背面綁住周邊固定物更安全。

而隨著電費調漲勢在必行，不少用電大戶開始煩惱入夏後用電量增加的問題，台電官網日前公布省電小撇步，隱藏型吃電怪獸如電視機上盒、音響、印表機等經常處於待機狀態的電器，可採用獨立開關插座，不使用時切掉獨立開關更省電。

PChome 24h購物建議，首選設有獨立開關，且過載會自動斷電的延長線，PX大通 7切6座電源延長線1.8M，即日起至4月30日下殺六折，特價649元，買兩件再享88折，站上亦售附USB充電孔、桌夾式或吸盤式等可以無痕固定的延長線滿足現代人多元需求。

PChome 24h購物表示，至於長時間保溫型的電器如電鍋、電熱水瓶、電熱水器等，則可加裝定時器，設定自動開啟或關閉電源的時間，讓你不再為了出門忘記關電源而懊惱，太星電工 3C數位產品專用定時器，即日起至4月30日狂殺4折，特價199元。

此外，綠色和平組織指出，照明燈具每年在居家用電的占比約為10%，僅次於冷氣、電冰箱，卻也往往最容易被忽略，造成不必要的用電浪費。PChome 24h購物建議，挑選LED燈泡，不僅能源效率較傳統燈泡更高，平均光源壽命也較持久，東芝星光耀13.5W LED燈泡，即日起至4月22日狂殺29折，特價999元。

迎接夏天到來，PChome 24h購物提醒消費者，可先檢視家中電器是否為「能源效率一級」或獲得「節能標章」的省電機種。為鼓勵民眾汰換過度耗電的老舊電器，經濟部推出「住宅家電汰舊換新節能補助」措施，即日起至12月31日，只要汰換舊機並選購能源效率一級的冰箱、冷氣，即可申請每台3,000元補助，另可同時申請由財政部辦理的「節能電器退還減徵貨物稅」，最高每台可獲得2,000元補助。

PChome 24h購物指出，為消費者打造「汰舊換新X貨物稅補助最高享5,000」專區，以簡單易懂的圖表整理各項家電補助管理辦法，使消費者能快速一目了然。

此外，冷氣也是炎熱夏季必備，PChome 24h購物指出，3月最後一周，因為天氣炎熱，變頻冷氣的銷量年成長七成，電風扇、除濕機亦入圍當周關鍵字熱搜榜前五名。

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