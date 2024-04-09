台中重建利益高！危老件數超車這縣市 專家：台灣「大重建時代」來了
據都市更新網數據，全國截至2月底，已有3,509件危老案經過核准，而都更件數也達1,723件，其中都更、危老申請均以北市為最多。值得一提的是，台中市危老申請量超越新北，位居第二，顯示全國進入「大重建時代」。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，近年政府積極鼓勵民眾申請都更、危老，其中危老因為有容積獎勵的落日條款，產權單純的老屋申請積極，應是台中申請量大增的主要因素。
綜觀都更與危老的申請案，可以發現都更案與民間印象貼近，但六都危老案以台北市核准917件最高，不過台中卻以黑馬之姿位居亞軍，徐佳馨指出，北市房價為全台龍頭，改建利益驚人，讓建商願付出高昂成本整合。
徐佳馨表示，台中市近年各大重劃區發展飽和，且地價高居不下，對建商而言，若有同樣開發成本，倒不如以市中心為發展重心，且近年市區內幼稚園、老飯店等業主亟思改變，因此吸引不少知名建商大舉進入危老市場。
另觀察六都危老案中，平均核准面積者最低者是台南市，平均每件危老案僅約147坪。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，台南市素有「古都」之稱，開發歷程較早，街廓環境狹小，且蛋白區不少重劃區土地有待開發，建商整合意願降低，以致於危老效益不佳。
賴志昶提醒，危老案件雖整合容易，且核准時程相對快速，但現今市況有原物料、工資高漲等問題，而小案場受限於基地狹小，營建成本更高，面臨缺工議題也更勝於中大型工地，常見危老案核准多年，但遲遲等不到工班開工，加上危老優惠落日將至，住戶間趁早凝聚共識才能皆大歡喜。
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