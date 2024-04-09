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崇友實業工會捐款200萬元 助403大地震災後重建

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

電梯大廠崇友實業（4506）表示，其企業工會鑒於此次403大地震，造成花蓮地區多處民宅損壞、人員傷亡、太魯閣國家公園嚴重毀損，特發起募款活動，交由衛福部賑災；獲公司董事長、各級幹部暨所有同仁響應，共襄盛舉，並攜手崇友文教基金會捐贈衛福部0403花蓮震災募款專戶200萬元。

崇友實業企業工會成立於民國77年，長期照顧會員工作及生活福祉、爭取員工福利外，也是公司與員工溝通的重要渠道。崇友實業企業工會理事長蕭文一表示，此次大地震是九二一以來最嚴重的一次！尤其在上班時間，電梯皆呈運行狀態，因此狀況非常多，各地保養站都全員出動，日以繼夜趕工，冀求最快恢復國人正常生活，確實非常辛苦的一次總動員。

蕭文一指出，尤其在花東的員工，除了忙於大地震後的整修外，還要應付不斷餘震造成的救急，真是忙翻天，即便如此，全體同仁依舊堅守崗位積極救災，為災區送暖，發揮人溺己溺的精神，並祈國家太平，人民安康。

崇友集團始終秉持落實企業社會責任，並發揮「有限資源，無限關懷」的精神，以行動展現關懷，希冀一同協助政府安置災民，盼受災民眾早日重建家園、恢復正常生活，另一方面，崇友旗下維保業務共42,000餘台，當天共接獲3262起故障通報，並出動逾600位維保團隊人員前往搶修，第一時間救出所有受困於電梯內的民眾，凸顯旗下維保團隊高彈性、高可靠度等能力，亦係獲得國人普遍信賴的重要原因之一。

地震 崇友 電梯

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