快訊

頂呱呱使用陸製漢堡盒「溶出雜質超標36.7倍」恐污染食物

黃子佼昔狂追蔡燦得！蔡爸曾指「不是一個好人」 網狂讚：先知

不怕掉手機！Google新推「尋找我的裝置」秀5大功能不用羨慕蘋果

翰品酒店花蓮爆大量資遣 雲朗回應啟動《大量解僱勞工保護法》程序

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
翰品酒店花蓮因地震災損宣布停業改建。圖╱業者提供
翰品酒店花蓮因地震災損宣布停業改建。圖╱業者提供

雲朗觀光集團旗下翰品酒店花蓮0403地震後，4月3日起宣布停業提前進行重建計畫，傳翰品酒店花蓮已向花蓮縣政府提報解僱資遣近百名員工。雲朗觀光集團今天回應，啟動《大量解僱勞工保護法》程序。

雲朗觀光集團指出，因4月3日花蓮發生7.4級地震，為顧及旅客及員工安全，翰品酒店花蓮宣布永久歇業，並提前啟動改建程序。

雲朗觀光集團表示，針對翰品酒店花蓮自4月3日起停業，依照《大量解僱勞工保護法》程序，必須通報地方政府勞工局，並提出解僱計畫書，對於競競業業與翰品酒店花蓮一起工作到最後一天的每位同仁，雲朗觀光集團將會優先詢問其意願，是否願意轉介至集團下的其他營運單位，對於不續任的同仁，將以勞基法規定為基本標準，並輔以集團原有之福利及政策，妥善安排後續資遣方式。

花蓮 觀光 資遣

延伸閱讀

空拍畫面曝光！花蓮7.2強震他搭機從松山到台東 意外錄下山崩瞬間

台積電來了！張淑芬帶團隊到花蓮勘災 強調「不會把自己深陷危險中」

天王星大樓前記者會 傅崐萁喊話：中央配發組合屋

又震了！7時26分規模4.5地震 花蓮、宜蘭最大震度3級

相關新聞

生技股常勝軍發威 這兩檔首季營收年增逾五成

隱形眼鏡股首季營收陸續出籠，包括晶碩（6491）、視陽（6782）、望隼（4771）第1季營收皆有雙位數成長，其中，視陽...

高雄高薪族最愛買哪裡？這房市概念區全上榜

高雄高薪族買房越來越多，台灣房屋集團根據金融聯徵中心資料統計，高雄2023年年薪超過2百萬元以上的高薪購屋族，占比近一成...

中裕與五洲藥物公司簽 Trogarzo香港及澳門獨家銷售契約

中裕（4147）9日公告，與五洲藥物國際貿易公司簽訂愛滋病新藥 Trogarzo 香港、及澳門地區獨家銷售行銷契約。根據...

這家建商就是愛美食 奪米其林一星二星後再出招

高雄近年高端餐飲蓬勃發展，屢屢刷新美食饕客的視野，推手之一是有「米其林建商」之稱的國城建設。國城旗下「萬象餐飲」繼201...

全台瘋重建、台中爆黑馬 危老核准數超車新北

近期花蓮發生大地震，各界關注都更議題。住商機構彙整都市更新網數據，全台截至2月底，已有3,509件危老案經過核准，都更件...

329檔期觀察／科學園區炒熱房市 兩房小宅成撐盤主力

今年房市329檔期，推案量雖然不突出，但仍有超過7000億的總銷量，新進場個案數也大幅成長。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。