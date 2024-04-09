翰品酒店花蓮爆大量資遣 雲朗回應啟動《大量解僱勞工保護法》程序
雲朗觀光集團旗下翰品酒店花蓮0403地震後，4月3日起宣布停業提前進行重建計畫，傳翰品酒店花蓮已向花蓮縣政府提報解僱資遣近百名員工。雲朗觀光集團今天回應，啟動《大量解僱勞工保護法》程序。
雲朗觀光集團指出，因4月3日花蓮發生7.4級地震，為顧及旅客及員工安全，翰品酒店花蓮宣布永久歇業，並提前啟動改建程序。
雲朗觀光集團表示，針對翰品酒店花蓮自4月3日起停業，依照《大量解僱勞工保護法》程序，必須通報地方政府勞工局，並提出解僱計畫書，對於競競業業與翰品酒店花蓮一起工作到最後一天的每位同仁，雲朗觀光集團將會優先詢問其意願，是否願意轉介至集團下的其他營運單位，對於不續任的同仁，將以勞基法規定為基本標準，並輔以集團原有之福利及政策，妥善安排後續資遣方式。
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