這家建商就是愛美食 奪米其林一星二星後再出招

高雄近年高端餐飲蓬勃發展，屢屢刷新美食饕客的視野，推手之一是有「米其林建商」之稱的國城建設。國城旗下「萬象餐飲」繼2019年引進兩間米其林星級餐廳Liberté、承Sho，為高雄摘下米其林一星、二星後，位於高雄軟體科學園區內的國城UFO總部一樓中餐廳「雋GEN」也邀請米其林三星頤宮前主廚「陳泰榮」坐鎮餐飲總監。

國城建設副總經理洪嘉聰表示，能成功延攬到米其林三星主廚陳泰榮，主要是因為雙方經營理念契合，希望這間店不只是要把料理做的好，更是要將正統粵菜傳承下來。

來自澳門的陳泰榮，已累積40餘年的廚齡，自年少時隨舅舅進入澳門葡京酒店中餐廳從學徒做起，1988年隨舅舅來台發展，於多家粵菜館中歷練。2017年被延攬至君品酒店頤宮，便為頤宮連續五年摘下三星殊榮。

在國城建設旗下萬象餐飲力邀下，正式南下擔任「雋GEN」廚藝總監，並同時邀請來自香港、擁有40年資歷的粵菜名廚胡鑑波來台擔任行政主廚，希望將正統粵菜重現高雄。

除了頂尖餐飲團隊，國城建設也耗資8,000萬元，延請曾經打造米其林二星餐廳Liberté與一星餐廳承Sho的「擊壤設計」進行裝潢及相關設備，餐廳以「駿馬」做為元素主軸，設有獨創U型板前區，讓饕客近距離欣賞師傅精湛廚藝。

另外也規劃半隔間6人座區，以及1間可容納24人座大型包廂、2間12人座中型包廂和2個小型包廂，共可容納88位賓客，無論是私人用餐、家宴聚會、商務用餐，皆能提供寬敞舒適的用餐空間。

此外，餐廳標誌的「雋」字來頭也不小，洪嘉聰表示，此為書法大師張月華老師的作品，張老師墨寶難得，經過懇切求字才首肯並賜下此一字。「雋」字結合楷碑與隸書，所代表的是貫穿整個生活與藝術的美學，凝練於菜餚之中，以最美好的姿態呈現於世人眼前。

洪嘉聰表示，「雋GEN」有別於一般中餐廳，菜色中沒有常見的烤鴨、燒臘，前菜改以涼菜呈現，並以一個人也能吃的中餐廳為出發，設定3,680元、5,280元、8,880元三款位上套餐，讓粵菜更加精緻，並展現料理層次。

他表示，建築與高端餐飲一樣，有創造生活美學的責任和功能，也能提升生活水平，萬象餐飲成立的宗旨，就是為了提高高雄的餐飲文化，凸顯高雄優質的人文風貌，萬象餐飲未來將持續擴張版圖，為高雄帶來更多美好的事物。 圖／業者提供 圖／業者提供

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