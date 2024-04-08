華紙花蓮廠部分產能4月8日陸續恢復
華紙（1905）今天說明403花蓮地震對公司的影響，花蓮廠區部分生產設備、廠房及成品庫存受損，經連日管線安全檢查評估後，部分產能於4月8日陸續恢復，相關的損失金額及部分設備修復時程，尚待進一步評估，所有的資產及設備災損皆有保險，後續將申請相關的理賠。
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