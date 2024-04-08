晶華太魯閣晶英變身救災前進指揮所 預計休館至4月30日
晶華酒店集團旗下太魯閣晶英位於天祥，晶華集團用行動來協助救災，直接把飯店變為救災前進指揮所，預計休館至4月30日，提供搜救單位通訊、工作與休息環境。太魯閣晶英酒店的臉書今天就以「向英雄致敬，為美麗的台灣加油！」
向英雄致敬，為美麗的台灣加油！
我們由衷感謝來自台灣各地的特搜人員、警察醫護同仁、東部工程處/工務段、花蓮縣政府各局處、中央災害應變中心、以及各界鼎力投入的協助與資源，讓因地震受困的旅客平安回家。
地震後的這些天，飯店不只是飯店！
我們迅速整合花蓮與台北辦公室成立緊急應變小組，在通訊中斷與初期狀況不明的情況下，不僅擔負照顧留宿的319位旅人、提供資源給需要盥洗、臨時休憩需求的居民，並免費供應近500人的餐飲需求。
接著，為前進指揮所設立據點，提供救災人員工作、休息環境，並協助配合救災、緊急安置、飲食協助等任務。
天災從不選擇我們準備好的時間降臨，面對這樣艱困的時刻，太魯閣晶英酒店想要再次感謝所有參與救助的人員，也感謝堅守崗位的所有同仁與夥伴，成功讓所有人回到溫暖的家。
我們堅信，在所有人的努力下，在不久的將來，太魯閣會恢復往日的平靜和壯闊。
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