新北泰山貴和安居二期社宅工程招標 預計2029完工

國家住都中心8日公布最新社宅工程招標，規劃在新北市泰山區推出「貴和安居」社會住宅第二期統包工程招標，提供約685戶的社會住宅，預計於2029年完工，即日起公告上網、歡迎廠商於5月13日前踴躍投標。

住都中心表示，貴和安居（二期）社宅基地位於泰山區明志路三段，步行10分鐘可到達貴子兒童公園，提供多項遊具供孩童玩樂，同時也是寵物友善公園，居住品質相當良好。

在交通部分，貴和安居（二期）社宅基地只要步行5至15分鐘就可以抵達捷運機場線泰山貴和站及迴龍線丹鳳站，又鄰近輔大醫院、新五泰運動中心，不僅通勤方便外，生活機能也便利。

國家住都中心表示，目前正在興建中的貴和安居（一期）已於2022年開工，預計在2025年完工，預計提供560戶社會住宅及138戶國軍職務宿舍，新規劃的貴和安居（二期）社宅工程預計興建685戶社會住宅，其中包含套房、二房及三房等房型，並將設置托嬰中心，提供泰山區有更多住居選擇。

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