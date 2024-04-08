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晟德首度跨足基因編程領域 攜順藥領投港商引正基因

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
晟德集團總裁林榮錦（左）與董事長王素琦。圖／晟德提供
晟德集團總裁林榮錦（左）與董事長王素琦。圖／晟德提供

創新基因編輯技術公司引正基因(GenEditBio) ，今日宣布完成千萬美元「Pre A+輪」募資。本輪募資由晟德及旗下順藥聯合領投，宣示晟德首次跨足基因治療，擴大在生命科學前沿領域探索外，也寄望延續順藥在中風領域領先地位，為後續產品線做戰略布局。

總部位於香港的引正基因成立於2021年，專注基因編輯工具和相關遞送系統開發。預計募資後將進行新一代基因編輯工具開發與產品線快速推進，建立體內(in vivo)基因編輯藥物製劑規模生產技術和系統，加速產品線往臨床階段邁進。

近年來，隨基因療法陸續通過FDA許可並上市，各大藥廠紛紛加大在此領域投資力道，而較受矚目的投資案，包含輝瑞（Pfizer）於2022年以13.5億美元投資基因治療公司Beam Therapeutics進行戰略合作、2023禮萊（Eli Lilly）以2.5億美元取得Beam Therapeutic及Verve Therapeutics共投開發的心血管疾病基因治療項目的選擇加入權（opt-in right），擴大在心血管疾病基因編輯療法布局、以及艾伯維（AbbVie）今年初宣布投資14.4億美元於Umoja Biopharma，加速開發in vivo CAR-T項目。

據市場調研機構調查顯示，2024年至2032年基因治療市場增長率(CAGR)將達13.9%。

晟德集團總裁林榮錦表示，引正基因新型基因編輯技術在全球處於領先地位，可為尚無療法的重大疾病提供創新解決方案。引正基因團隊技術平台不僅可開發新一代基因治療藥物、亦可滿足不同基因療法公司之需求，拓展基因治療的應用範圍。

晟德透過投資引正基因，將首次踏入基因編程領域，期待未來有機會與順藥以及集團旗下CDMO公司展開深度合作，共同打造更多具突破性的基因治療產品。

心血管疾病 晟德

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晟德投資香港引正基因 跨足基因治療領域

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