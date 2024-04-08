北市中山線形公園帶動商圈崛起 信義房屋：帶動周邊房市

台北人最愛逛的商圈移轉到中山商圈，尤其中山線形公園每到周末、節慶都會舉辦活動吸引人潮，周邊聚集文青咖啡廳、不輸信義區，信義房屋專家表示，商圈發展後，連帶影響房市，店面一位難求，周邊的電梯大樓也受外商公司、北市居民青睞。

信義房屋中山捷運店店長許賀鈞表示，中山捷運站與雙連捷運站之間的中山線形公園，因為規劃完整，又有許多裝置藝術，假日舉辦文創市集，年輕族群多，周邊商圈也逐漸作為文創的中心基地、咖啡廳群聚、美甲、美髮、美容行業興盛。

許賀鈞說明，疫情過後，中山商圈更將熱絡，也帶動周邊房市，分店平均每周會有3~5家店家詢問是否有店面可出租，但市場上釋出物件稀少，都要排隊候補，店面租金行情從2021年的單坪5,000元上下，現今捷運站周邊單坪7,000~8,000元，更有個案租至單坪10,000元的行情。

許賀鈞表示，除了有中山線形公園帶動店面租金行情上揚，近兩年最大的支撐因素還有西區門戶計畫、雙子星計畫區，因應大區域的都市計畫案，許多辦公空間也往西區遷移，形成新興辦公聚落，因此新增的辦公人潮，中午有用餐需求、下班後有休憩需求，中山區的酒吧、飛鏢吧、餐飲業等，都有增加的趨勢。

區域內產品多元，有公寓、華廈、辦公大樓、電梯大樓、透天、店面等，許賀鈞表示，區域的電梯大樓有許多外商公司會購買作為高階主管的宿舍，例如區域內與捷運共構的指標大樓，因標榜酒店式管理，就很受歡迎；區域內新成屋單價可以成交到130萬以上，10~20年的新古屋也從70萬漲到90萬左右，預售屋行情也穩定在110~130萬之間。

購屋族群則以北市自住族群居多，許賀鈞觀察，許多從信義區、松山區、大安區的居民，可能因為工作考量，也看好雙子星計畫的未來發展性。舉例相同的中古華廈產品，在信義區單價可達90多萬，但在中山區大同區則70~80多萬即可入手，都還有相當漲價空間。

許賀鈞更說明，中山商圈為商業區，本來就有許多百貨公司，因此周邊的居民早已習慣與商業設施共存，且中山商圈經歷疫情期間人潮減少一度沉寂，疫情後才又再度崛起，且商圈因文創、美容相關產業興盛，提升商圈質感，當地居民皆樂見與商圈共榮共好。

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