公寓必備「黑科技」 專家說這幾樣讓你生活好輕鬆
公寓較親民的價格是吸引首購族的主因，不過相較於社區大樓，公寓有些既存缺點，例如沒有管理員，人員進出可能較為複雜，或是電源電線老舊有電線走火疑慮，甚至是每天要追垃圾車倒廚餘，但不可能因為這些缺點而多花錢換社區大樓，信義居家表示可以利用「智能鎖」、「智慧插座」以及「廚餘機」三種黑科技，讓住公寓跟住社區大樓一樣方便。
公寓住戶最擔心的缺點莫過於沒有管理員，只要有住戶忘記關大門，就容易有陌生人進入公寓，甚至宵小尾隨，這時若自家屬於傳統門鎖，對竊賊來說形同虛設，住戶安全大打折扣，信義居家建議公寓住戶可以安裝智能鎖，利用門卡、指紋或是臉部辨識才能開鎖，竊賊無法使用一般簡單工具打開，部分款式甚至還有觸動警報器功能，藉此提升居住安全性。
信義居家也表示智能鎖依照功能性的不同而有價格上的差異，例如簡易密碼及指紋鎖價格大約在6,000元左右，如果是有臉部辨識甚至警報連線裝置則介於25,000~30,000元之間。
其次，老舊公寓因電線年久失修，電箱電線可能三十年都未新過，造成電線走火時有耳聞，信義居家建議民眾可以添購智慧插座改善這問題。有別於傳統的延長線，智慧插座能自動斷電或是遠端斷電，例如睡覺時忘記電器還插著電，智慧插座可以定時自動斷電，或是一早出門忘記拔電器電源，可利用手機APP遠端切斷電源，不只降低老舊公寓的電線電壓負荷，減低電線走火的風險，同時也可以省下不少電費。
一般手動式智慧插座價格在500元以內，有自動斷電功能的智慧插座介於500~1,500元之間，而有智慧連網可以遠端監控用電或斷電的智慧插座則介於1,500~2,000元之間。
公寓住戶另一項不便則是每天要趕著倒垃圾，不像社區大樓有垃圾集散區，公寓住戶若加班或外出不在家，垃圾廚餘可能就會在家中產生異味或引來蚊蟲，信義居家建議可添購廚餘機，把每日廚餘分解，再也不怕因為趕不上垃圾車而讓家裡充滿異味蚊蟲，甚至環保署還曾宣導「廚餘處理新選擇」，建議民眾使用廚餘處理機這種熟廚餘的新型態處理方式，將廚餘輕鬆變堆肥，提升居家環境品質，產生的堆肥還可以種植盆栽。
廚餘機的功能、容量以及品牌皆有差異，價格介於4,000~40,000元，信義居家建議民眾可先評估自身使用習慣再選購。
綜觀以上三樣居家黑科技產品，若都是選擇價格最高的機型，總價大約在75,000元以內，相較社區大樓每個月高昂的管理費可能繳交兩年就超過這個金額，CP值非常高。
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