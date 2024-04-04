台北基督學院彰顯服務精神 大學生組團赴偏鄉傳愛
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台北基督學院重視博雅教育，著力在品格和生命教育，USR（大學社會責任）每年寒暑假都會由學生組成工作會，自己計畫與募款，前往偏鄉離島服務。 去年11月到1月，透過「原住民工作會」、「平地工作會」、「種籽福音工作會」，前往台東、彰化、澎湖偏鄉傳愛，關懷孩童、青少年和當地居民。
原住民工作會以關心和支持原住民族群為目標，會長顏佳美表示，去年透過同學的家人得知，在台東許多孩童常常缺乏家庭陪伴和教育；工作會一行七位大學生前往台東縣東河鄉都蘭村都興長老教會，與當地孩子們相聚，給予他們陪伴和教導。
大學伴帶領小學伴，生命帶領生命，教他們歌唱、畫畫、戲劇演出與玩桌遊，事前工作會成員透過街頭募款募集此行前往彰化員林聖教會服務的經費，工作隊學員程同學提到她的服務感受，她在與小朋友的相處中明白了一些教育的道理。程同學與平地工作隊隊員們有更深的聯結與團隊溝通合作，在衝突中尋求共識 ，分享了彼此服務心得與領悟，為這次難忘的經歷，也把生命的種子帶給了這些小朋友們。
種籽工作會自2022至2023年開始投入服務澎湖離島的鳥嶼居民。這期間，工作會成員未斷送對當地島民的熱心，跟隨輔導員募集生活電器及防疫物資，傳愛給全島423戶居民。
團隊也關注到當地教育資源的需要，2023年成功取得鳥嶼國小的信任，至今已舉辦過兩次學童多元成長教育營會。2024年1月，鳥嶼國小校長王雅嫺肯定種籽工作會的服務理念與精神，再度前往舉辦生命品格教育營會。
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