全家、統一超商啟動線上捐款管道供民眾送暖賑災
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4月3日大地震後，各界紛紛投入賑災、捐款。國內兩大超商統一超（2912）、全家（5903）4日起與世界展望會「花蓮強震救援計畫」合作，提供便利捐款管道，會員可透過手機APP線上捐助善款，全力齊心送暖。
全家表示，這次協助台灣世界展望會受理各界善款（勸募字號衛部救字第1121363420號），善用1750萬的會員資源，自今天晚上6點起會員可透過全家手機APP募款專案捐助，預計目標達新台幣500萬元即結束募款，盼即時為災民送上最需要的幫助。
同時全家強調，此次台日友好再續，日本全家便利商店跨海送暖，全國約1.6萬間全家超商，於4月5日至4月18日進行為期2周的現金募款，善款也將捐贈給台灣受災地區的當地政府。
統一方面也公告，即日起至4月15日止，民眾也可藉由OPENPOINT APP線上捐款支持世界展望會「花蓮強震救援計畫」，為受災民眾及救災人員加油打氣，幫助當地兒少與家庭重建家園。
此外，統一表示花蓮地區當地門市正與旗下關係企業統昶物流協力，將臉盆、毛巾、牙刷、牙膏、瓶裝水等生活物資送至當地7個臨時避難收容處，全力配合花蓮縣政府物資所需。
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