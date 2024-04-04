震後送愛心 超商雙雄攜手世界展望會線上捐款
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花蓮昨發生規模7.2強震，多處受創，超商雙雄與世界展望會攜手，提供線上捐款管道，募集愛心前進花蓮。
統一超表示，於地震發生後第一時間，立即主動聯絡花蓮縣政府、中華基督教救助協會等公益團體，串連在地門市與關係企業統昶行銷物流系統，提供當地所需物資，落實全鄉全店、全天服務之生活服務平台精神。
統一超也說，支持世界展望會「花蓮強震救援計畫」，自4月4日至4月15日提供OPENPOINT APP線上捐款管道，募集各界善心，齊心送愛進花蓮。
而全家也預計今（4）日晚上6時起，啟動會員APP手機捐款「花蓮強震救援計畫」代收善款，提供民眾便利捐款管道。
全家表示，便利商店不僅為最接近民眾的生活平台，更可隨時成為嫁接民眾與社會需求的重要橋樑，本次協助台灣世界展望會受理各界善款（勸募字號衛部救字第1121363420號），預計善款目標達新台幣500萬元即結束募款。
全家指出，花蓮強震救援計畫代收善款，由台灣世界展望會協助花蓮強震中受創的兒童及家庭，服務內容包含家戶修建補助、傢俱家電補助、災民生活扶助金等，提供各項生活物資與基本生活的協助，讓兒童與家庭走過漫漫重建路，邀請全民共同獻愛，幫助花蓮地區的兒童。
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