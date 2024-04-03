統一發行無擔保普通公司債 總金額54.5億元
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統一（1216）３日公告今年度第一期無擔保普通公司債發行條件，發行總金額為54.5億元，五年期37.5億元、十年期17億元，每張面額為100萬元。
根據統一公告，此次公司債發行價格依面額十足發行，每張面額100萬元，發行期間為5年及10年，其中5年期固定利率1.6%，10年期固定利率為1.72％，發行總金額54.5億元，將委託證券承銷商對外公開承銷，募得價款用途及運用為計畫償還銀行借款暨改善財務結構。
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