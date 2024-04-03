陸工信部穩鋼市 鋼鐵公會理事長翁朝棟：正向訊號

大陸工信部召集寶武鋼、鞍鋼等十多家主要鋼鐵企業集團召開會議，全面了解鋼鐵產業現況，分析行業發展困難的深層原因，以便制定有效解決方案。台灣鋼鐵公會理事長翁朝棟3日表示，大陸政府出手，對鋼鐵產業撥亂反正釋出正向訊號。

翁朝棟指出，2015年全球鋼市面臨嚴重供給過剩難題，大陸更是重災區，情況與現在十分相似。當年大陸工信部落實供給側改革，要求減少產量，有效降低鋼鐵供給，尤其「地條鋼」問題處理得很漂亮，帶動全新的鋼鐵產業發展動能。

據了解，大陸工信部召集寶武鋼、鞍鋼等十多家主要鋼鐵集團開會，參與者年產能合計至少6、7億公噸，在大陸市場的占比高達六、七成，相信將會有很好的制約作用。

翁朝棟說，中國大陸積極展開全球布局，尤其在疫情結束後，世界經濟蓄勢待發之際，各國普遍受困大陸的鋼鋁、電動車、鋰電產品低價傾銷，不但打壞市場行情更深度影響全球經濟復甦腳步。

翁朝棟指出，美國財政部長葉倫即將訪問中國大陸，指名關注大陸低價鋼鐵傾銷議題，加上美國聯準會鬆口降息，屆時將活化全球投資能量，世界經濟都要積極成長，「大家都在等大陸動作」，如今工信部針對鋼鐵產業著手整理整頓，對全球的經濟成長是好現象。

只要大陸鋼鐵產量合理制約，價格就能穩定，鋼市即可健康有秩序向前。否則像去年大陸鋼材出口高達9000萬公噸，全世界鋼廠都遭殃，大陸自己同樣積極發展經濟，努力提振房地產市場，穩定鋼鐵產業對國內外都有利。

上市鋼廠主管表示，3月間大陸兩會釋放一系列經濟利多政策，如今國家工信部再出手，民間的大陸鋼鐵協會日前罕見發布「保持定力維護鋼鐵業平穩有序」倡議書，凸顯大陸官方整頓鋼市的節奏愈來愈緊湊，期待大陸發揮領頭羊角色，畢竟大陸鋼價穩住，亞洲鋼鐵行情才能出頭天。

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