邁入ESG時代 台中福華飯店宣布全面啟動永續旅遊計畫

台中福華飯店宣布，即日起客房全面啟動「永續旅遊計畫」，不再主動提供一次性備品，鼓勵旅客攜帶個人盥洗用品及使用各樓層冷熱水機飲水，並將旅客捐贈的備品收入全數捐贈給「GREENPEACE綠色和平」環保團體，盼與旅客一起共創綠色生活與綠色價值。

朝淨零碳排目標努力的同時，台中福華也將循環概念融入飯店款待服務，從多項健康飲食行動方案和親子共學永續活動，為旅客帶來不同層次的綠色「好」體驗。

台中福華飯店致力落實ESG永續發展，實踐永續旅遊，除了積極配合政府節能減碳政策，客房提供大瓶裝零碳永續歐萊德O’right洗沐品及汰換冰水主機，並輔以監控系統節能省電，以優化各項軟硬體設施，榮獲2022年台中市「低碳旅館認證」。

2023年更接軌國際綠色旅遊趨勢，全面啟動「蔬食減碳與永續旅遊計畫」，讓生活從減法開始，透過聯手綠星餐廳共創全植創意蔬食餐飲、增設1樓永續專區提供綠色消費，及推出環保永續住房專案，為愛護地球的環保旅人，打造獨特的永續旅遊體驗。

台中福華表示，即日起至6月30日止，獨家推出《出發！綠色旅行趣》一泊二食永續住房專案。雙人入住3,795元起，除可悠饗陽光優質早餐與「無肉綠蔬料理-蔬式套餐」，還加碼贈送1樓豪吧100消費折抵券，在永續專區裡以最「蔬式」的綠色回饋，開啟旅客獨特永續假期。

除此之外，在「世界地球日」與「世界閱讀日」前夕，台中福華將於4月20日舉辦《減塑行動大作戰！一起成為小小永續旅人吧！》親子體驗活動，透過「小草姐姐說故事」親子共讀、「紙植手作DIY」營造生活綠意及「好書交換」讀享永續節目安排，將減塑永續愛地球的心種子，散播到大小朋友生命裡。

活動中不只能品嚐主廚團隊在壹心園文創園區所栽種的零碳排香草入饌甜點，還能與主廚一起探索園區迷迭香、馬鞭草等食用香草，來場城市尋香之旅。

即日起至4月10日，早鳥優惠價每組499元，歡迎永續爸媽們帶著家中寶貝，來台中福華享受這場以綠色減碳與生態永續為靈感推出的獨特親子旅宿體驗。 台中福華啟動「永續旅遊計畫」，旅客捐贈備品收入全數捐贈給環保團體。台中福華提供 減塑行動大作戰還能與主廚一起探索園區迷迭香、馬鞭草等食用香草。台中福華提供

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