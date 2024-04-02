收音機、IG 世代相遇職場如何共存？信義房屋周俊吉透露關鍵

由信義房屋與淡江大學共同推動的「淡江信義社會影響力系列講座」，日前信義企業集團創辦人周俊吉與2名學生互動「青年世代價值觀如何型塑職場人際對待關係」，周俊吉分享年輕時遇慣老闆的經歷、經營團隊的心法等，不同世代價值觀相互衝撞、理解，激盪出不一樣的火花。

淡江大學學生會長鍾蕎安提問，「初入職場，是否經歷世代觀念不同的衝擊？」周俊吉表示，退伍後，只在2家公司各工作1個月，當時老闆跟他說有8千元底薪與高額獎金，最後卻只有領到2千元底薪，且老闆要他去欺騙客戶，跟客戶謊報屋齡，當時的房地產業糾紛很多，他聽從恩師王寶輝建議決定創業，從源頭「醫未病之病」，他想清楚企業價值，寫下立業宗旨，同仁認同後再加入，一路走來，都不忘初心。

鍾蕎安提問，「對於新世代，認為有什麼技能或心態特別重要？」周俊吉回想，剛創業1981至1986年時，招募有房仲經驗的同仁業績卻年年虧損，1986年起改變徵才策略只招募沒有房仲經驗的同仁，業績反而年年增長，轉虧為盈，由此經驗他反問在場青年「技能重要嗎？」，除了技能之外，企業真正需要是有正確學習心態的人才，因為「空的杯子才能裝乾淨的水」，否則都是雜質，裝不下正直的理念。

周俊吉進一步說明，有了「先義後利」的理念，先不求利益的對客戶好，客戶自然願意跟他交易，若是只想著利益最大化，取捨之間，可能就為求盡快成交而對客戶少揭露一項關鍵資訊。

因此信義房屋的理念也反映在高底薪、低獎金的薪酬制度，以高底薪鼓勵業務先義後利做好服務，避免業務為求高獎金而傷害客戶權益，「是制度促使他做不正確的事情」；周俊吉強調「不把客戶當作賺錢的工具，而是以幫助家人、朋友的心情幫助客戶，正確心態更重要」。

胡冠廷提問，「收音機、臉書、IG世代相遇職場，不同年齡層的人該如何共處，可否分享團隊經營的經驗？」周俊吉表示，公司有60多歲與20多歲的同仁，因此公司定下經營理念，無論何種年齡層的同仁進入公司的第一堂課都會上經營理念課程，因此無論年紀如何，對於相同價值觀都有一定共識，而公司業務區主管每月也都會有經營實踐會議，對於價值觀的探討與實務連結，花費很多時間，而有共同理念跟願景後，透過民主程序讓眾同仁表達意見、做成決議後遵守，降低衝突，

鍾蕎安表示，透過分享，看到業界的前輩持續學習，也具有前瞻性思維，是身為學生的她，看不到的視野，胡冠廷表示，此次對談，突破框架理解兩個世代的想法，有很大的收穫。

信義房屋倫理長楊百川表示，價值觀建立是很長的過程，因此信義房屋在源頭徵才時即選擇與信義價值觀相符的人才，再培育同仁對待客戶需有合宜的對待關係；每月的經營理念研討會議，會讓主管帶領同仁一起透過日常的生活案例來探討企業倫理議題，這樣的執行方式不會像說教，而是循循善誘透過利益衝突時該如何抉擇，除了口說，還有學長姊手心向下的身教引導。

楊百川表示，不僅如此，信義房屋特別重視服務品質獎、信義君子等重視同仁品德的相關獎項，這類獎項多半會有信義企業集團創辦人周俊吉親自頒獎，讓同仁感受，堅信正直價值觀會有好的結果、感到榮耀「選擇信義，就是選擇一種生活方式」。