壯世代追求健康 中台灣三大指標景區休閒渡假宅受矚目

中台灣氣候宜人，更擁有好山好水的日月潭、阿里山、溪頭三大知名景區，而這些景區深受事業有成、注重身體健康，同時為人生下個階段進行佈局的「壯世代」族群喜愛，近來市場也興起一股閒暇時間在宜人景區短期住宿、甚至直接在當地置產的風潮。

市調指出，包含大恆「冉冉日月」、東洋置地「12翫俱樂部」，以及日前剛開工的久樘「杉也先生」等，都是這波休閒度假宅風潮中，備受高資產階級青睞的產品。

擁有好山好水的南投「溪頭教育園區」，平均每日吸引超過6,000人造訪，得以森林浴場中呼吸新鮮空氣、吸收有助人體健康的芬多精、負離子。

而一向尊重自然大地、同時懷抱對山林樹木熱愛的久樘開發，繼苗栗三義「樹也ChooArt Villa」之後，這次在距離溪頭森林遊樂區約7公里車程的鹿谷內樹皮段，整合近千坪土地，推出千萬元內就能享有好山好水、又離塵不離城的新案「杉也先生」。

值得注意的是，久樘開發還將獨步業界的三制靜工法，和單層排氣、逐層封閉的防疫規劃帶入個案中，揭開休閒度假宅的健康新里程。

久樘開發董事長陳梓旺20多年來，習慣在溪頭森林遊樂區休閒運動，深刻體認到若能居住在此地，不僅可以放鬆身心靈，還能被對健康有益的優越環境圍繞，因此決心進軍鹿谷。

「杉也先生」已於日前開工動土，定位為度假置產兩相宜的產品，主力為22至27坪大套房、1＋1房、雙套房，同時以符合「Fitwel健康建築」認證的規格打造，在享有專人管理之餘，還能悠閒感受大自然環境之美。

而被外國旅客票選為「最喜愛台灣景點」的日月潭，擁有絕佳山光水色美景，周邊涵碧樓、雲品酒店等知名飯店，吸引遊客爭相造訪。

大恆建設先前便於日月潭水社壩湖光棧道旁，推出度假寓所大恆「冉冉日月」，220坪土地僅規劃25戶，並請來涵碧樓建築師施惟仁打造法式純白外觀，後續計畫與國際級連鎖飯店品牌攜手提供代租代管服務，打造全新的商業模式，該案預計於2026年完工。

至於擁有森林小火車、神木、雲海、日出與晚霞等「五奇」景致的阿里山，則是台灣最具知名、也最受歡迎的森林遊樂區，不管是全台海拔最高的頂級休閒度假飯店「阿里山賓館」，或新開幕的「阿里山英迪格酒店」，都有極高人氣。

在阿里山麓經營「棕梠湖渡假村」的東洋置地，看好富豪對休閒不動產的需求，特別打造座落高爾夫球場畔、每戶2億元起跳的日系別墅「12翫俱樂部」，限量12戶皆採1戶1建照，並以買地帶建照含設計、再協助監造的方式銷售，同時將與首度來台的瑞士瑞斯麗酒店管理品牌「Swisstouches Living」合作，提供住戶細緻的「瑞士大管家服務」，為全台唯一的量身訂製度假別墅。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴指出，知名景區的優質環境與閒適居住氛圍，本就受到不少打拚了大半輩子，事業達一定成就、手邊也有一定財富的族群青睞，更不用說早年不少企業主都將擁有度假別墅當成自身財力和生活品味的象徵，進而成為一種雲端階級收藏品的概念。

陳傑鳴說：「這類休閒度假宅雖與一般自住需求產品的規劃有所不同，較強調休閒度假假、短期居住的部分，不過挑選優質地段與品牌，不只能夠買到夢寐以求的悠然生活，更是買進未來增值潛力。」 擁有好山好水的景區，深受事業有成、注重身體健康的「壯世代」族群喜愛。記者宋健生/攝影 中台灣三大指標景區休閒度假宅推案概況。資料來源：市調、業者提供

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