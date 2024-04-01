莫凡彼旗下新品牌「海岸線美式海鮮」插旗麗寶 OUTLET

莫凡彼餐飲集團加速拓展營運版圖，最新餐飲品牌「海岸線美式海鮮」，繼去年6月在新北市開出首店後，全台第二店1日進駐台中麗寶Outlet Mall，看好疫後餐飲市場復甦，莫凡彼餐飲集團表示，今年各品牌在全台還會有多家新店開出。

莫凡彼餐飲集團旗下擁有五大餐飲品牌，包括「莫凡彼」全台有24家連鎖店、「尖牙義式廚房」7家店、「海壽司」5家店、「滷春秋」6家店、「海岸線美式海鮮」2家店；去年餐飲營收約6.6億元，年增二成，創歷年新高紀錄。今年預計再展3至4家店，展店品牌以海壽司、滷春秋、尖牙義式廚房為主力。

莫凡彼餐飲為橫跨兩岸三地的百富通集團旗下餐飲事業體，集團關聯企業還包括在兩岸百貨通路擁有約122家的室內兒童主題樂園「卡通尼樂園」、專攻頂級食品進口代理品牌的百錄公司、在全台各地擁有534台自動快照亭的富多美公司，去年集團整體營收近11億元。

莫凡彼旗下新品牌「海岸線美式海鮮」，主打以美式料理方法烹煮豐富的海鮮食材，擄獲不少年輕饕客的心。今天插旗麗寶Outlet Mall，成為全台第二店。為歡慶麗寶店全新開幕，集團加碼祭出「波士頓龍蝦半價加購」優惠。

莫凡彼餐飲集團表示，即日起至4月14日，凡至「海岸線美式海鮮」台中麗寶店點購「手抓海鮮盤」，即可享半價加購波士頓龍蝦，690元就能享用到原價1,380元的波士頓龍蝦。

「海岸線美式海鮮」意謂讓消費者置身於大海沿岸，享用最新鮮的海鮮美食。莫凡彼餐飲集團不惜成本打造台中限定特色店，以美式海港風為主題，營造如同在濱海用餐的輕鬆氛圍。餐點以肯瓊醬手抓海鮮為招牌，並以親民的價格讓客人享受到正宗美式風味。

除了海鮮，還有融合美國南方風味的創意義大利麵、燉飯、碳烤豬肋排，以及美國經典開胃菜等各式料理；餐後還可以來份鬆餅或美式甜點，完整滿足味蕾。

值得一提的是，因為重視ESG永續發展，「海岸線美式海鮮」麗寶店安裝的木板牆，是以進出口貿易的棧板回收再利用製成；牆面大型彩繪，則是和台灣壁畫家謝松志合作繪製，栩栩如生的海底生物，也給顧客視覺上的饗宴。 台灣壁畫家謝松志繪製栩栩如生的海底生物，帶給顧客視覺上的饗宴。記者宋健生/攝影

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