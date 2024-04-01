好多人上車！首季六都房市移轉量大增二成

六都地政局1日公布3月買賣移轉棟數，與去年同期相比，除了台中市之外，都呈現漲幅。至於2024年第一季六都買賣移轉棟數與去年第一季相比，皆有2成以上成長。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，第一季利多滿滿，除延續政府釋出新青安等利多刺激，大選後房市前景明朗，股市表現強勁等因素，各都買氣皆大增。

綜觀六都3月買賣移轉棟數，台北市3,042棟、月增78.1%、年增34.9%，新北市5,671棟、月增55.8%、年增2.4%，桃園市3,970棟、月增45.2%、年增16.9%。

台中市3,993棟、月增44.5%、年減1.3%，台南市2,894棟、月增94.0%、年增32.7%，高雄市3,839棟、月增56.9%、年增11.5%，六都移轉棟數23,409棟、月增58.3%、年增12.2%。

徐佳馨表示，六都3月移轉棟數與2月相比皆有大幅度成長，主要為2月有春節等假期，工作日數壓縮，使各都移轉資料相對較低，但年節過後，各區域買氣提升，使六都月增幅度表現亮眼。

不過，六都中僅台中市年增幅出現負數，她認為，2024年雖說買氣與去年底相比回暖不少，不過建商大量餘屋已在去年交屋，使得今年數據與去年相比出現略為修正。

另觀察第一季數據，六都與去年同期相比，都有2~4成的成長，大家房屋企研公關主任賴志昶分析，去年第一季適逢平均地權條例三讀通過，買方投入房市意願低落，成交觀望期拉長。

自去年八月政府推出新青安貸款方案，讓房市火熱買氣延續至今，讓今年六都第一季數據，與同期相比都有不少成長。不過今年三月央行升息，是否會讓市場產生變化，值得留意。 房市示意圖／記者游智文攝影

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