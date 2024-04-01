六都3月移轉棟數2.3萬棟、年增12% 台北罕見大爆量

六都地政局1日公告3月買賣移轉棟數，共2萬3,409棟，年增12.2%，各都中以台北、台南的表現最佳；累計今年第1季共6萬3,226棟，年增28.3%，專家指出，去年上半年市場仍受到打炒房、升息等因素干擾，今年在利空因素淡化，加上新青安助攻下，整體表現優於去年同期。

六都3月買賣移轉棟數，分別為台北3,042棟，月增78.1%，年增34.9%；新北5,671棟，月增55.8%，年增2.4%；桃園3,970棟，月增45.2%，年增16.9%；台中3,993棟，月增44.5%，年減1.3%；台南2,894棟，月增94%，年增32.7%；高雄3,839棟，月增56.9%，年增11.5%；總計六都3月共23,409棟，月增58.3%，年增12.2%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，相較於2月受春節長假影響，3月工作天數回歸正常，各都的買賣移轉月增率，也在比較基期低的情況下繳出亮麗成績單；年增率方面，除了台中外，都會區均開出紅盤，主要是去年上半年房市仍受平均地權條例修法、央行連續升息等政經干擾，買氣處於相對低檔，今年利空因素漸趨淡化，且3月下旬央行升息半碼的效應尚待發酵，使今年整體的買氣表現，優於去年同期。

各都當中，以台北、台南的表現最佳，台北3月3,042棟，為近22個月的單月最大量，台南2,894棟，也創升格直轄市14年來同期新高，且年增率部分，台北34.9%、台南32.7%，也高居各都第一、第二名，令人眼睛為之一亮。

張旭嵐表示，台北市衝出久違大量，首先是「老屋重建開花結果」，像是松山區去年Q4以來，就有危老案「敦化豐華」、都更案「民生鉑月」等新案陸續完工交屋，助攻松山區量能站上500棟，且松山區的敦化林蔭道，還遍布許多老屋重建的指標新案，完工之後，可望成為松山區與台北市的買賣移轉大補帖。

其次是「小坪數低總價暢銷」，在新青安優惠貸款的帶動下，首購小宅供給較豐沛的內湖區、中山區，買氣持續活絡，也讓台北市繼2022年5月後，單月棟數再度站上3,000棟大關。

台南市不僅單月棟數創3月同期新高，Q1累計6,865棟，同樣是升格以來的最佳紀錄。台灣房屋善化南科加盟店店東林鈺熏表示，台南的好表現仍歸功於南科，南科後續有三期園區的擴建利多，加上佔地約100公頃的FG開發區，預計今年開始交地，未來發展可期，所以近來不論是善化、新市，交易量逐步升溫，尤其善化近期又有重磅大案「桂田磐古1」完工取得使照，該案量體超過350戶，一舉使善化躋身3月台南市買賣移轉亞軍。

反觀今年3月台中買賣移轉棟數，較去年同期微幅下修1.3%，主要去年初交屋潮可觀的烏日、清水等地，今年交屋量下滑所致。烏日3月買賣移轉棟數93棟，年減67.7%，清水本月則為113棟，年減63.5%，年減幅度分居台中各區冠亞軍。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，去年初烏日因有「夢幻誠」、「協和聚心」、「龍寶園臻邸」等多筆指標大案處於交屋期，清水也因台中港新市鎮的百戶造鎮案連番完工，締造3月同期大量，使兩地去年3月的比較基期高；今年兩地在交屋狀況回歸平靜後，量能均較去年同期減少約200棟，也讓台中整體的買賣移轉量較去年3月低調。 資料來源／台灣房屋 資料來源／台灣房屋

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