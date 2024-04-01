國產引進全台首輛 AI 電動混凝土車 減碳比例可高達50%

國產（2504）1日宣布，為邁向2050淨零碳排，引進全台第一輛電動混凝土車，採用24噸純電預拌車規格，搭載350kW動力電池，續航力超過200公里，這輛電動混凝土車可與國產科技行控中心連線，進行GPS定位智慧派遣，與傳統柴油預拌車相較，可節省油耗、保養費用，實際使用八年可八年可省下近700萬元，每台預拌車減碳比例高達35至50%，減碳力相當強大。

國產表示，為了提升碳競爭力與世界接軌，同時深化綠色營運佈局，特別擬訂「碳競爭優勢策略」，今年初引進全台第一輛電動混凝土車，並於日前正式亮相，採用24噸純電預拌車規格、100％純淨能源，現場的兩台均已包膜完成，嶄新換上繽紛新裝，象徵國產建材集團邁向綠色運輸時代，包括國產建材實業董事長徐蘭英、副董事長林明昇、執行長吳志仁等高長都到場蒞臨支持。

徐蘭英表示，「現在全部都要綠色了！」低碳時代來臨，企業必須跟著綠色轉型，如落實國產建材實業大溯源管理所屬的福州礦山，已全面採用低碳的電動礦卡，以及智慧中控系統進行科技化管理，更引進5G儲能綠電站，以科技環保的電子雷管進行礦山爆破，大步邁向低碳永續的願景，成為砂石行業機製砂骨料生產示範線。

國產積極推動綠色運輸，去年開始逐步更換成符合第六期環保標準的預拌混凝土車、今年引進第一輛電動混凝土車後，未來國產所擁有的350輛預拌混凝土車，都將逐步汰換為電動預拌車，小貨客車也會汰換為電動車，以達到運具電動化的目標。

林明昇實際坐上電動混凝土車，感受新能源車的智慧駕馭體驗，他表示，國產建材實業已經成立70年，一直致力於永續發展，往優質全建材世紀集團邁進，近期除了全集團獲得英國BSI的碳盤查國際認證，「碳礦化混凝土」也取得CETES新材料新工法認證，並在北部與南部各成立一座可執行國家級檢驗能力的TAF認證實驗室，展現與世界接軌的碳競爭力。

此外，全面啟動產品綠色設計，在確保混凝土品質的前提下，採購碳排放量低的原料，優化混凝土配比組成，積極研發相關工業副產品及替代產品，如綠混凝土、ALC輕質磚及碳礦化、石灰石粉混凝土等技術，以達到節能減碳、資源再生的目的。電動混凝土車上的綠色腳ㄚ標誌就是碳足跡標章，國產建材實業目前有多項混凝土產品已經取得碳足跡認證，預計今年底前將有多達20項的混凝土產品陣容，將獲得碳足跡的國際認證。

由於電動混凝土車攸關廠區未來的營運出貨，國產建材實業執行長吳志仁不僅親自坐上駕駛座，了解數位儀表板操作，也仔細詢問車體結構，與實際卸料情形。他表示，為響應全球碳中和趨勢，國產建材實業深化綠色營運佈局，超前部署2050年，特別擬訂「碳競爭優勢策略」，汰換更新廠區低碳AI自動化設備、與引進環保低碳的電動混凝土車，便是其中重要的一環。尤其電動混凝土車不靠燃油、不排廢氣，可減少空氣汙染與溫室氣體排放，達到節能減碳，而且充飽電就能出發，起步馬力超強，是絕佳的綠色運輸工具，也能節省燃油與保養費用，有助於降低營運成本。

國產建材實業這次引進的全台第一輛電動混凝土車，為24噸純電預拌車，擁有百萬量級底盤平台，車輛零部件可靠性高、通用性高，配備自主整車控制系統和新能源專屬電器架構，搭載350kW動力電池，採用電驅橋系統，省去中間傳動，體積更小、重量更輕、動力更強、效率更高。為滿足快速充電的需求，1小時內可充電10至90％的電量，充飽後一天可跑200至250公里；馬力部分，一般柴油預拌車約400PS馬力，這台最高擁有717PS馬力，續航力超過200公里。

由於採用100％純淨能源，怠速時沒有油耗，可節省30％燃油費，一般柴油車約3萬公里保養一次，電動車20萬公里才保養一次，可節省保養費支出，加上電動車免繳牌照稅與燃料稅，實際使用8年約可省下約681萬。就節能減碳來說，每台預拌車減碳比例高達35至50%，減碳力相當強大。

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