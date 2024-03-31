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Gogoro跨界攜手星宇航空 結盟為「2024年度領航夥伴」

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
]Gogoro 攜手星宇航空成為「2024 年度領航夥伴」，展開聯名系列合作。圖左為Gogoro台灣總經理姜家煒、右為星宇航空董事長張國煒。圖/Gogoro提供。
]Gogoro 攜手星宇航空成為「2024 年度領航夥伴」，展開聯名系列合作。圖左為Gogoro台灣總經理姜家煒、右為星宇航空董事長張國煒。圖/Gogoro提供。

電動機車龍頭Gogoro宣布，跨界攜手星宇航空，雙方結盟成為「2024年度領航夥伴」，結合共同的創新精神與質感風格，將於今年推出一系列重磅聯名活動與商品，打造更精彩的機上體驗與騎乘樂趣。

Gogoro台灣總經理姜家煒表示，身為各自產業的創新者，很高興與星宇航空達成深度合作，整合兩大品牌的產品力與圈粉力，激盪出全新的可能性，不管是日常騎乘或是出國旅行，都將享受到我們量身打造的驚喜體驗。」

星宇航空董事長張國煒表示，創立星宇航空的初衷，除了希望打造高品質的飛航服務、突破業界框架外，更希望攜手優秀的台灣品牌，一起在國際間發光發熱，讓世界看見台灣精神。

張國煒也說，很開心今年與台灣之光Gogoro聯手將拓展豐富有趣的活動與產品，與消費者一起創造探索世界的美好，星宇航空也正式啟航台中航線，包含飛航高松、澳門及峴港三航點，提供中部民眾更舒適便利的出國選擇。

Gogoro表示，為慶祝高階旗艦車款Gogoro Pulse即將於4月2日上市，以及星宇航空台中航線開航，首波活動也有多項優惠，4月2日至30日，購買Gogoro Pulse任一車型，就有機會獲得星宇航空「台中–澳門」商務艙來回機票一張；至6月30日搭乘星宇航空台中出發任一航線之班機，就有機會獲得Gogoro Pulse Ultra一台。

Gogoro 星宇航空

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